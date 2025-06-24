Хочу строить дом быстро и надёжно — смотрю в сторону ЖБ-панелей.
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Хочу строить дом быстро и надёжно — смотрю в сторону ЖБ-панелей.
Хочу строить дом быстро и надёжно — смотрю в сторону ЖБ-панелей. Кто реально проходил через это — насколько это удобно и выгодно?
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Хочу строить дом быстро и надёжно — смотрю в сторону ЖБ-панелей.
Все рассказывают — быстро, надёжно, дешево. По факту — сплошные задержки, косяки на каждом этапе, панели с трещинами. А как дело до приёмки — исчезают, ищи потом.
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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