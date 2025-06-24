Хочу строить дом быстро и надёжно — смотрю в сторону ЖБ-панелей.

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Хочу строить дом быстро и надёжно — смотрю в сторону ЖБ-панелей.

Новое сообщение Harlitood » 24 июн 2025, 21:39

Хочу строить дом быстро и надёжно — смотрю в сторону ЖБ-панелей. Кто реально проходил через это — насколько это удобно и выгодно?


Harlitood
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Re: Хочу строить дом быстро и надёжно — смотрю в сторону ЖБ-панелей.

Новое сообщение bodrovgerman » 24 июн 2025, 23:51

Все рассказывают — быстро, надёжно, дешево. По факту — сплошные задержки, косяки на каждом этапе, панели с трещинами. А как дело до приёмки — исчезают, ищи потом.
bodrovgerman
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