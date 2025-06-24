Кто заказывал алмазную резку?
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Кто заказывал алмазную резку?
В доме нужно вырезать проём в несущей стене. Кто заказывал алмазную резку — насколько чисто делают и долго ли потом убирать?
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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