Делаем зону отдыха, смотрим на террасную доску
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Делаем зону отдыха, смотрим на террасную доску
Делаем зону отдыха, смотрим на террасную доску. Есть ли смысл брать ДПК или лучше взять натуральную доску с пропиткой?
- ВиллиВОнка
- Знаток
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- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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