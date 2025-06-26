Делаем зону отдыха, смотрим на террасную доску

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Делаем зону отдыха, смотрим на террасную доску

Новое сообщение ВиллиВОнка » 26 июн 2025, 19:31

Делаем зону отдыха, смотрим на террасную доску. Есть ли смысл брать ДПК или лучше взять натуральную доску с пропиткой?


ВиллиВОнка
Знаток
 
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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