Паркет для дачи
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Паркет для дачи
Хочу обновить полы в доме за городом, думаю о паркете. Интересует, где можно выбрать что-то подходящее и чтобы доставили за город.
- Ugondy
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:47
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Re: Паркет для дачи
Я заказывал паркет на дачу через МОС ПАРКЕТ и остался доволен. У них большой выбор вариантов, в том числе для загородных домов. Доставку организовали быстро, и что важно, паркет качественный, не повело даже при перепадах температуры.
- Yondo
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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