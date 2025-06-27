Паркет для дачи

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Паркет для дачи

Новое сообщение Ugondy » 27 июн 2025, 12:42

Хочу обновить полы в доме за городом, думаю о паркете. Интересует, где можно выбрать что-то подходящее и чтобы доставили за город.


Ugondy
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:47
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Re: Паркет для дачи

Новое сообщение Yondo » 27 июн 2025, 13:31

Я заказывал паркет на дачу через МОС ПАРКЕТ и остался доволен. У них большой выбор вариантов, в том числе для загородных домов. Доставку организовали быстро, и что важно, паркет качественный, не повело даже при перепадах температуры.
Yondo
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:43
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