Планирую перекрывать крышу на даче, остановился на профнастиле.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Планирую перекрывать крышу на даче, остановился на профнастиле.

Новое сообщение Laiving » 28 июн 2025, 12:49

Планирую перекрывать крышу на даче, остановился на профнастиле. Какие марки стоят своих денег и не ржавеют через год?


Laiving
Знаток
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
Вернуться к началу

Re: Планирую перекрывать крышу на даче, остановился на профнастиле.

Новое сообщение Karoline » 28 июн 2025, 13:48

Выбрал один цвет — привезли другой. Типа «почти такой же». Почти?! Теперь крыша как лоскутное одеяло.
Karoline
Фанат
 
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
Вернуться к началу

Re: Планирую перекрывать крышу на даче, остановился на профнастиле.

Новое сообщение Naidjel » 28 июн 2025, 15:46

Как только перекрыли крышу старым железом — поняли, ошиблись. Решили всё переделать, и уже не экономить. Взяли нормальный профнастил на https://profil-v.ru — тут выбор, цвет, всё по ГОСТу. Доставили без заминок. Смотрится огонь, теперь хоть не протекает!
Аватара пользователя
Naidjel
Фанат
 
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Naidjel и гости: 31

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group