Планирую перекрывать крышу на даче, остановился на профнастиле.
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Планирую перекрывать крышу на даче, остановился на профнастиле.
Планирую перекрывать крышу на даче, остановился на профнастиле. Какие марки стоят своих денег и не ржавеют через год?
- Laiving
- Знаток
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- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Планирую перекрывать крышу на даче, остановился на профнастиле.
Выбрал один цвет — привезли другой. Типа «почти такой же». Почти?! Теперь крыша как лоскутное одеяло.
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Планирую перекрывать крышу на даче, остановился на профнастиле.
Как только перекрыли крышу старым железом — поняли, ошиблись. Решили всё переделать, и уже не экономить. Взяли нормальный профнастил на https://profil-v.ru — тут выбор, цвет, всё по ГОСТу. Доставили без заминок. Смотрится огонь, теперь хоть не протекает!
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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