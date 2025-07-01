Материалы для дренажа
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Материалы для дренажа
Подскажите, какие материалы лучше всего подходят для устройства дренажа вокруг частного дома. Хотелось бы услышать реальные отзывы.
- Kendonar
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:34
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Re: Материалы для дренажа
Когда я обустраивал дренаж на своём участке, потратил много времени на изучение вариантов. В итоге остановился на проверенном решении, информацию о котором я получил на https://bikra-m.ru/waterproof/krovlya-i-gidroizolyatsiya/planter/. Этот вариант подошёл идеально и помог избежать проблем с застоем воды.
- Anahar
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:32
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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