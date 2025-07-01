Сколько сейчас стоит террасная доска с монтажом
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Сколько сейчас стоит террасная доска с монтажом
Делаем зону отдыха на даче, интересует террасная доска. Кто недавно ставил, расскажите цену за квадрат с работой?
- ВиллиВОнка
- Знаток
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- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Сколько сейчас стоит террасная доска с монтажом
Цены скачут, как бензин. Зависит от состава — дерево дороже, ДПК дешевле. Но и тот, и другой со временем коробятся, не верь “гарантии на 25 лет”.
- Kanniga
- Фанат
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- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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