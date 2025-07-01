Сколько сейчас стоит террасная доска с монтажом

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Сколько сейчас стоит террасная доска с монтажом

Новое сообщение ВиллиВОнка » 01 июл 2025, 22:45

Делаем зону отдыха на даче, интересует террасная доска. Кто недавно ставил, расскажите цену за квадрат с работой?


ВиллиВОнка
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Re: Сколько сейчас стоит террасная доска с монтажом

Новое сообщение Kanniga » 02 июл 2025, 01:19

Цены скачут, как бензин. Зависит от состава — дерево дороже, ДПК дешевле. Но и тот, и другой со временем коробятся, не верь “гарантии на 25 лет”.
Kanniga
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