Студия дизайна для интерьера квартиры — кого можете посоветовать

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Студия дизайна для интерьера квартиры — кого можете посоветовать

Новое сообщение Карабас » 03 июл 2025, 15:40

Хочется что-то современное, но не вычурное. Кто заказывал дизайн у студии, остались довольны?


Карабас
Фанат
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 94

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group