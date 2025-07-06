Квартиры от застройщика в Симферополе

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Квартиры от застройщика в Симферополе

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 06 июл 2025, 08:26

Помогите мне своим советом, желательно по личному опыту. Не знаете, в каких районах Симферополя наиболее выгодно приобретать квартиры от застройщика, учитывая соотношение цены и качества, а также перспективы роста стоимости недвижимости? Где вообще такие квартиры продаются?


dmitrijaverin085
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Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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