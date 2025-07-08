Нужна террасная доска из ДПК — какие есть проверенные варианты
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Нужна террасная доска из ДПК — какие есть проверенные варианты
Хочу отделать зону у дома. Подскажите, кто брал террасную доску ДПК — какие бренды брать, а какие лучше не трогать?
- Osvald
- Знаток
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- Сообщения: 202
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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