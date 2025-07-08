Нужна террасная доска из ДПК — какие есть проверенные варианты

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Нужна террасная доска из ДПК — какие есть проверенные варианты

Новое сообщение Osvald » 08 июл 2025, 20:22

Хочу отделать зону у дома. Подскажите, кто брал террасную доску ДПК — какие бренды брать, а какие лучше не трогать?


Osvald
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Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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