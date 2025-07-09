Дорого ли стоит отделка дома сайдингом?

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Дорого ли стоит отделка дома сайдингом?

Новое сообщение zamlina » 09 июл 2025, 08:46

Решили сделать отделку своего дома сайдингом , а дорого ли это будет стоить и к кому обратиться?


zamlina
Фанат
 
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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