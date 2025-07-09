Дорого ли стоит отделка дома сайдингом?
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Дорого ли стоит отделка дома сайдингом?
Решили сделать отделку своего дома сайдингом , а дорого ли это будет стоить и к кому обратиться?
- zamlina
- Фанат
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- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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