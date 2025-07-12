Работаем с толстым листом, обычные летят быстро. Есть достойные бренды?
Нам надо купить свёрла по металлу — какие из них живут дольше всего?
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Нам надо купить свёрла по металлу — какие из них живут дольше всего?
Нам надо купить свёрла по металлу — какие из них живут дольше всего?
- Kaslan
- Знаток
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- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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