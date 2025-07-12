Нам надо купить свёрла по металлу — какие из них живут дольше всего?

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Нам надо купить свёрла по металлу — какие из них живут дольше всего?

Новое сообщение Kaslan » 12 июл 2025, 01:09

Нам надо купить свёрла по металлу — какие из них живут дольше всего?

Работаем с толстым листом, обычные летят быстро. Есть достойные бренды?



Kaslan
Знаток
 
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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