dmitrijaverin085 » 14 июл 2025, 10:26

Межевание участка в Челябинске требуется, вот только не могу понять, к кому обратиться можно. Компании есть, их много, а кто работает ответственно - не знаю. Можете мне сказать, где лучше всего заказывать межевание участка?