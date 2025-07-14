Межевание участка в Челябинске
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Межевание участка в Челябинске
Межевание участка в Челябинске требуется, вот только не могу понять, к кому обратиться можно. Компании есть, их много, а кто работает ответственно - не знаю. Можете мне сказать, где лучше всего заказывать межевание участка?
- dmitrijaverin085
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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