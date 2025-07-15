Балкон нужно утеплить и застеклить до осени.

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Балкон нужно утеплить и застеклить до осени.

Новое сообщение Kraisler » 15 июл 2025, 22:33

В каком месте в Питере можно заказать остекление балкона без долгого ожидания?

Балкон нужно утеплить и застеклить до осени. Есть фирмы, которые делают аккуратно и в срок?



Kraisler
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Re: Балкон нужно утеплить и застеклить до осени.

Новое сообщение bodrovgerman » 15 июл 2025, 23:17

Если хочешь без сквозняков и чтоб не протекало — не экономь. Вечно потом бегают с силиконом и подпирамим досками.
bodrovgerman
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Re: Балкон нужно утеплить и застеклить до осени.

Новое сообщение Darinna » 16 июл 2025, 00:06

После переезда понял, что балкон в моей квартире просто теряет пространство. Обратился в https://premiumbalkon.ru , выбрал раздвижной вариант остекления — и не пожалел. Сделали всё аккуратно, ни щелей, ни продуваний. Теперь балкон — почти как комната, вещи хранятся, не сыреют.
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Darinna
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