Балкон нужно утеплить и застеклить до осени. Есть фирмы, которые делают аккуратно и в срок?
Балкон нужно утеплить и застеклить до осени.
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Балкон нужно утеплить и застеклить до осени.
В каком месте в Питере можно заказать остекление балкона без долгого ожидания?
- Kraisler
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
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Re: Балкон нужно утеплить и застеклить до осени.
Если хочешь без сквозняков и чтоб не протекало — не экономь. Вечно потом бегают с силиконом и подпирамим досками.
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: Балкон нужно утеплить и застеклить до осени.
После переезда понял, что балкон в моей квартире просто теряет пространство. Обратился в https://premiumbalkon.ru , выбрал раздвижной вариант остекления — и не пожалел. Сделали всё аккуратно, ни щелей, ни продуваний. Теперь балкон — почти как комната, вещи хранятся, не сыреют.
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Darinna
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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