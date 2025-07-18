Фабрика дизайнерской мебели в Санкт-Петербурге
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Фабрика дизайнерской мебели в Санкт-Петербурге
Нужна мебель, решил тут узнать, может кто-то поможет. Как происходит процесс согласования и утверждения проекта мебели из массива дерева до начала производства в компаниях Санкт-Петербурга? Это долго или нет? И куда я могу обратиться?
- dmitrijaverin085
- Фанат
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- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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