dmitrijaverin085 » 18 июл 2025, 17:41

Нужна мебель, решил тут узнать, может кто-то поможет. Как происходит процесс согласования и утверждения проекта мебели из массива дерева до начала производства в компаниях Санкт-Петербурга? Это долго или нет? И куда я могу обратиться?