Зарубежная недвижимость по-прежнему привлекательна для россиян. В странах, традиционно любимых нашими соотечественниками, спад цен составил от 15–20% в Испании и Черногории до 60–70% в Прибалтике. При этом, несмотря на ужесточение условий по ипотечным кредитам, банки этих стран охотно кредитуют российских покупателей недвижимости.

Кризис подогрел интерес россиян к недвижимости за границей, причем от изучения ситуации наши соотечественники перешли к активным действиям. В прошлом году наши граждане оказались лидерами по приобретению жилья на зарубежных рынках, обогнав англичан и ирландцев. За 2009 год число российских покупателей увеличилось на 70%, а наибольшим предпочтением пользовались Болгария, Черногория, Египет, Италия и Франция.

Очевидно, что растущий спрос был спровоцирован прошлогодним обвалом цен на жилье и появлением на рынке объектов по сниженной цене. При этом сумма средней сделки подскочила со 175 тыс. евро в 2008 году до 220 тыс. в 2009 году. Кроме того, изменились мотивы, по которым российские граждане стали покупать зарубежную недвижимость. Если еще 2 года назад основными мотивами были отдых и получение вида на жительство, то теперь увеличилось число покупателей, которые хотят уехать за границу на ПМЖ и открыть там свой бизнес.

Впрочем, Станислав Зингель, президент агентства недвижимости Gordon Rock, считает, что лидерство россиян на этом рынке обусловлено тем, что более осторожные ирландцы и англичане стали меньше покупать недвижимость за рубежом.

В России сегодня инструмент ипотеки используется намного реже, чем раньше, да и не каждый иностранец, приехавший сюда жить, сможет оформить на себя ипотеку, а уж тем более купить по ипотеке отель или бизнес-центр. В то время как за границей, отмечает Наталья Завалишина, генеральный директор компании «Миэль Distant Property Management», это сделать гораздо реальнее. Как правило, это практикуют покупатели, приближенные к финансовым институтам, отмечает специалист.

Ипотека за рубежом сегодня привлекательна, по мнению Станислава Зингеля, по ряду причин. Она практически в 3 раза более выгодна, чем в России, например, такие банки, как Сведбанк или Сосьете Женераль, будут кредитовать в России под 15–16%, в тогда как Западной Европе ставки начинаются от 3–4%.

Ниже приведена таблица средних процентных ставок по ипотечным кредитам на зарубежную недвижимость за IV квартал 2009 года:

Латвия, Литва, Эстония 3,5–4%

Испания, Португалия 3–5%

Болгария 8,00%

Турция 10,00%

Черногория 20,00%

За предыдущие годы большое количество банков не только в России, но и по всему миру объявлялись банкротами. В свою очередь, многие крупные банки ужесточили условия выдачи ипотечных кредитов – однако все это по-прежнему не мешает им кредитовать своих заемщиков. Разница только в том, что теперь заемщики проверяются российскими и зарубежными банками намного тщательнее, чем раньше, да и суммы кредитов существенно уменьшились.

Максим Казаков, РБК.Кредит