Возможность ознакомиться с самыми разными вариантами приобретения недвижимости в Болгарии была у москвичей на недавней выставке «Болгарский дом». Более 100 компаний-застройщиков и агентств представили российским покупателям квадратные метры в этой стране во всем многообразии и красе.

Курорты, где катаются на лыжах

В последние годы болгары раскручивают горнолыжные курорты, стараясь привлечь к ним внимание как зарубежных туристов, так и покупателей, размышляющих о приобретении недвижимости. Лучшие курорты находятся в горах Родопи, Рила и Пирин. Интерес к горнолыжному туризму (часто совмещенный с интересом к спа-туризму) «эксплуатируют» компании-застройщики, предлагая к продаже различные варианты апартаментов в отелях, таунхаусах и даже старинных домах под реконструкцию.

В горный комплекс Пирин, объявленный ЮНЕСКО заповедником природного и культурного наследия, входят 87 вершин и 150 озер, а также старинный городок Банско, лежащий в 160 км от Софии на высоте 930 метров над уровнем моря. К примеру, апартаменты площадью 70 кв. метров (по-нашему – двухкомнатная квартира) с одной спальней и мебелью в готовом отеле в городе Банско продаются за 75 тыс. евро. В здании есть фитнес-зал, сауна, римская баня, барбекю и корчма. Апартаменты оборудованы сигнализацией и противопожарной системой. Ежегодная такса за обслуживание семь евро за кв. метр.

Апартаменты-студио площадью 38–40 кв. метров в строящихся домах можно приобрести гораздо дешевле – за 14–18 тыс. евро.

Разброс цен на горнолыжных курортах достаточно большой – все зависит от предложения. Красивый двухэтажный дом после реконструкции, построенный в традиционном болгарском стиле, в пригороде того же Банско можно приобрести за 65 тыс. евро. Площадь дома 138 кв. метров, площадь двора – 310. На первом этаже расположена столовая с кухонным боксом, на втором – три спальни и две бани.

В горах Рила находится крупнейший и старейший в Болгарии горнолыжный курорт Боровец. Он расположен на высоте 1350 метров над уровнем моря на северных склонах горы Рила у подножия самой высокой на Балканском полуострове вершины Мусала (Moussala, 2925 метров). Продолжительность лыжного сезона здесь с декабря по апрель. Средняя температура самого холодного месяца (января) +4 С. В Боровце много ресторанов, баров, дискотек, ночных клубов, кафетериев, работающих круглые сутки. Разброс предложений и цен такой же, как и на других горнолыжных курортах.

Еще один известный курорт – Пампорово – расположен в горах Родопи.

Так же как близость к морю влияет на цену недвижимости на прибрежных курортах, на горнолыжных важна близость построенного дома к лыжным трассам. Многие жилые комплексы возводятся так, чтобы, выходя из лыжного гардероба, человек мог сразу же оказаться на спуске. Квартиры в таких комплексах продаются почти всегда не только с отделкой, но и мебелью. Например, двухкомнатная квартира площадью 70 кв. метров в одном из новых комплексов в Пампорово обойдется в 62 тыс. евро, трехкомнатная площадью 84 метра – в 80 тыс.

Новая мода на горнолыжных курортах – продажа под реконструкцию старинных домов, расположенных неподалеку от трасс. Покупателей такие объекты привлекают невысокими ценами. Компании-продавцы, как правило, сразу сообщают, сколько нужно будет вложить в реконструкцию. А все связанные с этим заботы они охотно берут на себя. Причем цены на такие объекты приятно удивляют. К примеру, старинный двухэтажный дом площадью 120 кв. метров (плюс 200 кв. метров двор), расположенный недалеко от Пампорово, продается за 12 тыс. евро. И продавцы предупреждают, что реконструкция обойдется еще в 20 тыс.

Курорты, где играют в гольф

Любителей гольфа Болгария привлекает тем, что они могут заниматься игрой от семи до девяти месяцев в году. А поскольку число играющих в гольф во всем мире растет, повышается и интерес к гольф-курортам.

Считается, что наличие специального поля служит фактором, повышающим стоимость недвижимости, поскольку привлекает платежеспособную категорию покупателей и туристов. Благодаря этому гольф-курорты – весьма интересный объект для инвестирования.

Поскольку гольф в Болгарии пользуется популярностью в основном среди иностранных граждан, компании-застройщики ориентированы на любителей этого вида спорта из стран ЕС и Скандинавии, на состоятельных граждан России, Украины и СНГ. Разгар гольф-сезона в Болгарии – с июня по сентябрь, то есть как раз тот период, который не слишком благоприятен для игры в Испании, Португалии и на Кипре из-за постоянной изнуряющей жары.

Гольф-курорты развиваются, как правило, рядом с горнолыжными трассами или недалеко от пляжей.

Курорты, где пьют минералку

Теперь о недвижимости на бальнеологических курортах. Источники подземных вод, многие из которых по своему химическому составу и лечебным качествам уникальны, – еще одна приманка для иностранного покупателя.

Бальнеологией в Болгарии занимаются издавна. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что водолечение существовало на территории нынешней страны еще до нашей эры (гидротермические центры около Хисари, Софии, бани в Хасково). Местоположение минеральных источников позволяет выделить три основных региона. В южной Болгарии это Рило-Родопско-Пиринский массив и Средногорско-Старопланинский массив, в северной Болгарии – район городов Монтана, Видин, Плевен. И третий регион – побережье Черного моря, особенно его северная часть. Как бальнеологический курорт интересен также район, прилегающий к Софии. Он не велик по площади, зато богат гидроминеральными источниками, которых здесь больше 40. Всего в Болгарии насчитывается 500 с лишним термальных источников и 190 бальнеологических курортов.

Преобладают высокотермальные минеральные воды с повышенной щелочностью и слабой минерализацией. Химический состав отличается большим разнообразием.

В стране встречаются почти все виды минеральных вод, которые известны в природе. Мягкий морской климат в сочетании с лечебными источниками и целебной грязью круглый год предоставляют возможности для лечения, восстановления и отдыха.

Преимущества болгарских черноморских бальнеоклиматических курортов – красивая природа, чистый воздух, отсутствие аллергенов и промышленной пыли, многочисленные источники с разной температурой и составом. Центры бальнеологии предлагают более 100 видов медицинских услуг: всевозможные ванны, массажи, грязевые и парафиновые аппликации, ингаляции, иглотерапию, медицинскую косметику.

Что и за какие деньги можно приобрести в небольших болгарских городках, развивающихся как бальнеологические курорты? Рассмотрим это на примере маленького городка Сандански.

За 44,5 тыс. евро здесь предлагаются апартаменты площадью 49 кв. метров на первом этаже нового дома. Есть телефон, кондиционер, кабельное ТВ, Интернет и другие блага цивилизации. Апартаменты представляют собой спальню, гостиную с кухней, две маленькие террасы плюс большая кладовка. Расположен этот объект недвижимости недалеко от городского парка, в пяти минутах ходьбы от центра города. Рядом протекает река Бистрица. Тихий квартал с чистым воздухом.

В том же городке трехкомнатная квартира площадью 132 кв. метра с террасой (35 кв. метров), с которой открывается прекрасный вид, продается за 154 тыс. евро. Квартира отделана дорогими материалами и полностью обставлена.

Наталья Агафонова, Квартирный ряд