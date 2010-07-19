В последнее время спрос на недвижимость в Болгарии уменьшается, поэтому банки совместно с застройщиками разрабатывают схемы льготного кредитования, чтобы вернуть интерес покупателей. Об этом сообщает портал International Property Investment Network (IPIN).

Рынок ипотечного кредитования в Болгарии за время ипотечного кризиса серьезно пострадал. Большинство банков либо отказались от выдачи ипотечных кредитов иностранным покупателям, либо выдавали их с большими сложностями.

Застройщики и риэлторы в основном предлагали покупателям вместо ипотеки воспользоваться системой рассрочки платежей.

Однако сейчас ситуация на болгарском рынке ипотечного кредитования может измениться. Представители банков заявляют о том, что в ближайшее время банки собираются возобновить кредитование для нерезидентов, причем на льготных условиях.