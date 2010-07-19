Покупателей недвижимости в Болгарии заманивают дешевыми кредитами

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Покупателей недвижимости в Болгарии заманивают дешевыми кредитами

Новое сообщение translate » 19 июл 2010, 22:44

В последнее время спрос на недвижимость в Болгарии уменьшается, поэтому банки совместно с застройщиками разрабатывают схемы льготного кредитования, чтобы вернуть интерес покупателей. Об этом сообщает портал International Property Investment Network (IPIN).

Рынок ипотечного кредитования в Болгарии за время ипотечного кризиса серьезно пострадал. Большинство банков либо отказались от выдачи ипотечных кредитов иностранным покупателям, либо выдавали их с большими сложностями.

Застройщики и риэлторы в основном предлагали покупателям вместо ипотеки воспользоваться системой рассрочки платежей.

Однако сейчас ситуация на болгарском рынке ипотечного кредитования может измениться. Представители банков заявляют о том, что в ближайшее время банки собираются возобновить кредитование для нерезидентов, причем на льготных условиях.



translate
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Re: Покупателей недвижимости в Болгарии заманивают дешевыми кредитами

Новое сообщение Xtanalela » 17 июн 2025, 14:43

Представители банков заявляют о том, что в ближайшее время банки собираются возобновить кредитование для нерезидентов, причем на льготных условиях.
Xtanalela
 
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