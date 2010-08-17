Падение цен на недвижимость в Болгарии почти на 50% значительно подогрело рынок – желающих приобрести домик у моря немало. Так ли хороша перспектива под красивой оберткой, преподнесенной нам бесчиссленными интернет-сайтами по покупке недвижимости в солнечной стране? Опыт показывает что не все так гладко.

Среди покупателей недвижимости в Болгарии значительный процент – граждане России. Мечта многих о собственном жилье неподалеку от моря или даже на самом берегу на руку риэлторам, только так ли все хорошо как они нам рассказывают? Статистика говорит сама за себя, с 2009 года болгарская недвижимость постоянно обесценивается, поэтому никаких гарантий роста стоимости вашей квартиры нет. Поэтому рассчет на выгодную сделку – купить подешевле, продать подороже, пусть через пару лет, сразу улетучивается. Британские экономисты считают, что цена на болгарские квартиры и дома уже не будет расти. За последний год квартиры в среднем подешевели на 50%, что будет в будущем аналитики предрекать не решаются, однако почти в один голос заявляют, что рассчитывать на взлет цен не приходится. Другой разговор, если недвижимость необходима для проведения отпуска – выгодное вложение, но только для вашего личного отпуска. Обещание агентов сдавать вашу квартиру в аренду другим туристам не более, чем рекламный трюк, чтобы заставить вас купить недвижимость. В лучшем случае денег от сдачи квартиры хватит на оплату эксплуатационных расходов. Более того, если недвижимость в Болгарии покупать через риэлторов из России, Украины либо из других стран – будьте готовы заплатить двойную цену.

Следует также не упускать из виду весьма важный момент – покупка недвижимости, даже не за баснословные деньги, весьма опасна в чужой стране – как себя обезопасить? В первую очередь необходимо отметить, что неимоверные преференции, которые правительство Республики Болгария готово оказать любому иностранцу, купившему недвижимость в стране – всего лишь сказки. Приобретение недвижимости не дает никаких льгот, кроме возможности получения 6-месячной визы на пребывание в стране. Для отпуска этого вполне достаточно, однако если вы планировали получить ВНЖ либо ПМЖ в Болгарии – это сомнительный вариант. Раньше все было намного проще, однако ситуация кардинально изменилась после вступления в ЕС. В мае 2009 года была принята новая редакция Закона об иностранцах и теперь инвестиции не играют большой роли во взаимоотношениях с миграционными службами.

Итак, рассмотрим вариант приобретения недвижимости непосредственно для проведения своего отпуска в теплой Болгарии. Сразу приготовьтесь к тому, что дом (находящийся на отдельном земельном участке) в собственность вы приобрести не сможете. Приобретать землю могут только граждане Болгарии (Евросоюз пытается настоять на отмене этого закона, однако пока он все еще действует). Если вам предлагают сначала открыть фирму, а после этого приобрести дом на юридическое лицо, отнеситесь к такому предложению как к одному из вариантов обмана. Обанкротить юрлицо сможет любой мало-мальски грамотный юрист. После этого, все имущество принадлежащее этому юрлицу может уплыть в неизвестном направлении. Вы готовы биться в судах за свою фирму (дом или виллу) в чужой стране? Кроме того, в Болгарии достаточно жестко относятся к ведению и сдаче бухгалтерской отчетности, а фирма, которая не занимается хозяйственной деятельностью, может быть закрыта на законных основаниях. Куда пойдет имущество фирмы? Может пойти на уплату штрафов, пенни и судебных издержек… Другой вариант – приобретение квартиры. Это достаточно безопасно и экономически оправданно. Но и здесь есть свои сложности и подводные камни. Например, при покупке недвижимости по частичной предоплате из России, в Болгарии вы можете увидеть совсем не то, что вам обещали при заключении договора. Решать стоит ли ввязываться в это, безусловно, вам – возможно целесообразнее просто покупать путевку каждое лето. В то же время если в наличии есть свободные для вложения средства, может стоит попробовать. Правда вот выгодным вложением назвать такую покупку можно с натяжкой.

http://globalist.org.ua/novosti/society ... 52786.html