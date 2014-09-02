Некоторые из услуг, которые мы предлагаем:
• проектирование и строительство всех видов потолков по индивидуальному дизайну (закругленных, натяжных, со скрытым освещением);
• размещения всех типов напольных покрытий (плитка, гранит, ламинат, дерево, паркет);
• строительство санузлов - настенной и напольной плитки, сантехники, мебели для ванных комнат, душевых и паровых кабин, ванной, бассейнов;
• производство и монтаж перегородок из гипсокартона;
• малярные работы;
• подбор и установка обоев по индивидуальному проекту;
• выполнение всех видов декоративной штукатурки (веницианска, шелк, трашертин, оточенто);
• установка и подключение сантехники;
• електро-монтажные работы любой сложности;
• наружное е внутреннее освещение;
Компания имеет высококвалифицированных специалистов, которые быстро и в кратгайшие сроки осуществят запланированные работы.