Pro Remont » 02 сен 2014, 16:06

Компания Пи Джи Си ( http://proremontbg.com/ ) проводит ремонтные работы на всей территории страны. Мы предлагаем услуги в каждом ценовом диапазоне от наиболее экономичных до самых роскошных отделок из лучших дизайнерских материалов.

Некоторые из услуг, которые мы предлагаем:

• проектирование и строительство всех видов потолков по индивидуальному дизайну (закругленных, натяжных, со скрытым освещением);

• размещения всех типов напольных покрытий (плитка, гранит, ламинат, дерево, паркет);

• строительство санузлов - настенной и напольной плитки, сантехники, мебели для ванных комнат, душевых и паровых кабин, ванной, бассейнов;

• производство и монтаж перегородок из гипсокартона;

• малярные работы;

• подбор и установка обоев по индивидуальному проекту;

• выполнение всех видов декоративной штукатурки (веницианска, шелк, трашертин, оточенто);

• установка и подключение сантехники;

• електро-монтажные работы любой сложности;

• наружное е внутреннее освещение;

Компания имеет высококвалифицированных специалистов, которые быстро и в кратгайшие сроки осуществят запланированные работы.