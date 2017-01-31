канализация

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канализация

Новое сообщение nazar123 » 31 янв 2017, 19:43

Ребята, если у кого проблемы с тем, что есть запах из канализации, то внимательно поройтесь в интернете и найдите причины. Все может быть даже из-за неправильной установки стиральной машинки!

infa



nazar123
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Сообщения: 57
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Re: канализация

Новое сообщение AlimovaVera » 03 ноя 2021, 00:49

Сейчас есть смысл заказывать через интернет, если понимает что конкретно хотите брать, то так даже более удобно. К тому же по цене получится даже более дешево, чем если напрямую через магазин. Посмотрите каталог, вот у них есть к примеру недорогие смесители https://akvalend.ua/catalog/santekhnika/smesiteli/ выбор у них большой и доставляют весьма быстро.
AlimovaVera
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Сообщения: 48
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