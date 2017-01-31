канализация
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
канализация
Ребята, если у кого проблемы с тем, что есть запах из канализации, то внимательно поройтесь в интернете и найдите причины. Все может быть даже из-за неправильной установки стиральной машинки!
- nazar123
- Писатель
-
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
-
Re: канализация
Сейчас есть смысл заказывать через интернет, если понимает что конкретно хотите брать, то так даже более удобно. К тому же по цене получится даже более дешево, чем если напрямую через магазин. Посмотрите каталог, вот у них есть к примеру недорогие смесители https://akvalend.ua/catalog/santekhnika/smesiteli/ выбор у них большой и доставляют весьма быстро.
- AlimovaVera
- Читатель
-
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8