Volosh92 » 10 сен 2018, 09:48

Так как у меня стоят подвесные потолки приведу некоторые плюсы и минусы из личного опыта.

Плюс в их долговечности, сохраняют свой первоначальный вид. Скрывают все неровности и дефекты потолка, если такие имеются. Если соседи вас затопят, потолок сдержит воду, когда ее сливают потолок принимает прежний вид.

Теперь о минусах. Их можно легко проткнуть и повредить, с ними надо быть очень аккуратными. После установки был запах от потолков, он прошел через несколько дней. Потолки со временем могут провиснуть немного.