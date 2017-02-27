подвесные потолки
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подвесные потолки
У меня есть пару вопросов на счет потолков и их разновидностей. Как вообще относятся к подвесным потолкам? в чем их плюс, а в чем конкретно минус.
- nazar123
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: подвесные потолки
Так как у меня стоят подвесные потолки приведу некоторые плюсы и минусы из личного опыта.
Плюс в их долговечности, сохраняют свой первоначальный вид. Скрывают все неровности и дефекты потолка, если такие имеются. Если соседи вас затопят, потолок сдержит воду, когда ее сливают потолок принимает прежний вид.
Теперь о минусах. Их можно легко проткнуть и повредить, с ними надо быть очень аккуратными. После установки был запах от потолков, он прошел через несколько дней. Потолки со временем могут провиснуть немного.
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Volosh92
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
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Re: подвесные потолки
У нас такой потолок на кухне http://potolok-peter.ru/решения/натяжной-потолок-на-кухне/, могу отметить его низкую цену, несложный уход. Это из плюсов. А негативная сторона лишь одна, по-моему, слишком маленький срок "жизни".
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Re: подвесные потолки
а там где грубы можно его?
- Zimon
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 июл 2019, 20:56
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Re: подвесные потолки
А мы сделали у себя натяжные потолки. Тем более, что у них https://potolok.kiev.ua/ не высокие цены, быстрая установка и гарантия. Ну а сам потолок очень красиво смотрится, да и особого ухода за ним не надо!
- SlaviKR
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 окт 2019, 09:29
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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