подвесные потолки

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подвесные потолки

Новое сообщение nazar123 » 27 фев 2017, 21:54

У меня есть пару вопросов на счет потолков и их разновидностей. Как вообще относятся к подвесным потолкам? в чем их плюс, а в чем конкретно минус.


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Re: подвесные потолки

Новое сообщение Volosh92 » 10 сен 2018, 09:48

Так как у меня стоят подвесные потолки приведу некоторые плюсы и минусы из личного опыта.

Плюс в их долговечности, сохраняют свой первоначальный вид. Скрывают все неровности и дефекты потолка, если такие имеются. Если соседи вас затопят, потолок сдержит воду, когда ее сливают потолок принимает прежний вид.

Теперь о минусах. Их можно легко проткнуть и повредить, с ними надо быть очень аккуратными. После установки был запах от потолков, он прошел через несколько дней. Потолки со временем могут провиснуть немного.

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Re: подвесные потолки

Новое сообщение Weelka » 28 июн 2019, 08:10

У нас такой потолок на кухне http://potolok-peter.ru/решения/натяжной-потолок-на-кухне/, могу отметить его низкую цену, несложный уход. Это из плюсов. А негативная сторона лишь одна, по-моему, слишком маленький срок "жизни".
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Re: подвесные потолки

Новое сообщение Zimon » 12 июл 2019, 20:58

а там где грубы можно его?
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Re: подвесные потолки

Новое сообщение SlaviKR » 10 окт 2019, 10:11

А мы сделали у себя натяжные потолки. Тем более, что у них https://potolok.kiev.ua/ не высокие цены, быстрая установка и гарантия. Ну а сам потолок очень красиво смотрится, да и особого ухода за ним не надо!

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