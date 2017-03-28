Посоветуйте качественную затирку для плитки.
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Посоветуйте качественную затирку для плитки.
Доброго всем времени суток, ребята посоветуйте качественную затирку для плитки. http://www.soyuzcompany.ru/shop/category/stroitel_nye_materialy-building-materials/suxie_smesi-9487/zatirki_dlya_plitki-31908
- Sergeolov
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 авг 2016, 15:12
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Re: Посоветуйте качественную затирку для плитки.
Нашел прекрасный источник информации по поводу ремонта и строительства. remoo К примеру вот статья про плитку для кухни. Все разложено по полочкам по поводу правильного выбора.
- nazar123
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: Посоветуйте качественную затирку для плитки.
Надо обязательно брать затирку стойкую к грибку и плесени. Особенно для ванной.
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Hunna
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 10:22
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Re: Посоветуйте качественную затирку для плитки.
Купите затирку на основе цемента. При смешивании с водой становится похожа на пластичную шпаклевку. С ней очень легко работать, есть много цветов, небольшая цена. Для широких швов с дополнительный компонентом песком, если узкие, то можно и без него. Продается в сухом и готовом виде.
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Volosh92
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
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Re: Посоветуйте качественную затирку для плитки.
Мы уже давно убедились, что лучше будет использовать фотообои из флизелина https://www.allstick.ru/fotooboi/world_map/Karta_mira_na_3D_fone.html, чем плитку, обои и красивее, и воды боятся не больше, чем плитка.
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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