Посоветуйте качественную затирку для плитки.

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Посоветуйте качественную затирку для плитки.

Новое сообщение Sergeolov » 28 мар 2017, 09:32

Доброго всем времени суток, ребята посоветуйте качественную затирку для плитки. http://www.soyuzcompany.ru/shop/category/stroitel_nye_materialy-building-materials/suxie_smesi-9487/zatirki_dlya_plitki-31908


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Re: Посоветуйте качественную затирку для плитки.

Новое сообщение nazar123 » 01 май 2017, 13:29

Нашел прекрасный источник информации по поводу ремонта и строительства. remoo К примеру вот статья про плитку для кухни. Все разложено по полочкам по поводу правильного выбора.
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Re: Посоветуйте качественную затирку для плитки.

Новое сообщение Hunna » 04 май 2017, 10:28

Надо обязательно брать затирку стойкую к грибку и плесени. Особенно для ванной.
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Re: Посоветуйте качественную затирку для плитки.

Новое сообщение Volosh92 » 06 сен 2018, 14:39

Купите затирку на основе цемента. При смешивании с водой становится похожа на пластичную шпаклевку. С ней очень легко работать, есть много цветов, небольшая цена. Для широких швов с дополнительный компонентом песком, если узкие, то можно и без него. Продается в сухом и готовом виде.
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Re: Посоветуйте качественную затирку для плитки.

Новое сообщение Weelka » 22 авг 2019, 21:23

Мы уже давно убедились, что лучше будет использовать фотообои из флизелина https://www.allstick.ru/fotooboi/world_map/Karta_mira_na_3D_fone.html, чем плитку, обои и красивее, и воды боятся не больше, чем плитка.
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