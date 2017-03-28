Volosh92 » 06 сен 2018, 14:39

Купите затирку на основе цемента. При смешивании с водой становится похожа на пластичную шпаклевку. С ней очень легко работать, есть много цветов, небольшая цена. Для широких швов с дополнительный компонентом песком, если узкие, то можно и без него. Продается в сухом и готовом виде.