Из чего построить дом?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Из чего построить дом?

Новое сообщение nazar123 » 04 окт 2017, 19:22

Строительство дома зачастую очень не легкое и ответственное дело, малейшие ошибки в расчетах могут стать решающими. Именно поэтому хотелось бы сперва проконсультироваться со специалистами, какой материал брать за основной в строительстве дома? И что вы вообще можете сказать за ЦСП плиты?

remoo.ru



nazar123
Писатель
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
Вернуться к началу

Re: Из чего построить дом?

Новое сообщение nickastapova » 14 янв 2018, 22:16

Можно из сип-панелей построить дом.
nickastapova
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 22:12
Откуда: Москва
Вернуться к началу

Re: Из чего построить дом?

Новое сообщение marekofsen » 17 янв 2018, 08:44

Я бы на вашем месте лучше построил из кирпича дом.
Аватара пользователя
marekofsen
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 08:42
Откуда: Москва
Вернуться к началу

Re: Из чего построить дом?

Новое сообщение Adame » 31 янв 2018, 09:07

А что если из дерева строить дом. Такой дом получится очень теплым и экологически чистым. Жить таком доме одно удовольствие. Кстати, могу посоветовать для строительства отличные, надежные метизы и крепежи по очень низким ценам. Вот сайт https://uniform-met.ru/ Советую.
Adame
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 09:03
Откуда: Москва
Вернуться к началу

Re: огнезащитная обработка деревянных конструкций

Новое сообщение Rottos » 11 июл 2018, 12:35

Adame писал(а):А что если из дерева строить дом. Важна очень огнезащитная обработка деревянных конструкций http://www.help-01.ru/ognezaschitnaya-obrabotka-materialov-i-konstruktsiy.html от МА "Системсервис". Такой дом получится очень теплым и экологически чистым. Жить таком доме одно удовольствие. Кстати, могу посоветовать для строительства отличные, надежные метизы и крепежи по очень низким ценам. Вот сайт https://uniform-met.ru/ Советую.

не забудьте сделать огнезащитную обработку деревянных конструкций и биозащиту.

Аппарат ультразвуковой кавитации - подробнее об особенностях!
Rottos
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 18:42
Откуда: Москва
Вернуться к началу

Re: Из чего построить дом?

Новое сообщение Samantha » 02 сен 2018, 21:00

nickastapova писал(а):Можно из сип-панелей построить дом.

Согласна. Можно построить дом очень быстро и недорого. Вот тут гляньте проекты http://www.ivales.ru/proekty/doma/karkasnye/s-verandoj.

Samantha
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
Вернуться к началу

Re: Из чего построить дом?

Новое сообщение Volosh92 » 06 сен 2018, 14:33

Газосиликат с последующей отделкой снаружи по технологии "мокрого фасада".

Минусы - дорого. Плюсы - получите красивый действительно теплый дом, в котором летом прохладно без кондиционера, а зимой тепло почти без отопления.

Аватара пользователя
Volosh92
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
Вернуться к началу

Re: Из чего построить дом?

Новое сообщение tereshe » 24 дек 2020, 11:46

Я перевожу корма и бывает иногда и рассыпается и что бы не завелись грызуны я делаю дезинфекцию, а помогают мне в этом специалисты своего дела так как давно занимаются этим https://spb.ecobarrier.ru/dezinfektsiya-transporta дезинфекция транспорта 15 минут и весь автомобиль продезинфицирован.
tereshe
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2020, 14:34
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group