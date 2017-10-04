Из чего построить дом?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Из чего построить дом?
Строительство дома зачастую очень не легкое и ответственное дело, малейшие ошибки в расчетах могут стать решающими. Именно поэтому хотелось бы сперва проконсультироваться со специалистами, какой материал брать за основной в строительстве дома? И что вы вообще можете сказать за ЦСП плиты?
- nazar123
- Писатель
-
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
-
Re: Из чего построить дом?
Можно из сип-панелей построить дом.
- nickastapova
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 22:12
- Откуда: Москва
-
Re: Из чего построить дом?
Я бы на вашем месте лучше построил из кирпича дом.
-
marekofsen
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 08:42
- Откуда: Москва
-
Re: Из чего построить дом?
А что если из дерева строить дом. Такой дом получится очень теплым и экологически чистым. Жить таком доме одно удовольствие. Кстати, могу посоветовать для строительства отличные, надежные метизы и крепежи по очень низким ценам. Вот сайт https://uniform-met.ru/ Советую.
- Adame
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 янв 2018, 09:03
- Откуда: Москва
-
Re: огнезащитная обработка деревянных конструкций
Adame писал(а):А что если из дерева строить дом. Важна очень огнезащитная обработка деревянных конструкций http://www.help-01.ru/ognezaschitnaya-obrabotka-materialov-i-konstruktsiy.html от МА "Системсервис". Такой дом получится очень теплым и экологически чистым. Жить таком доме одно удовольствие. Кстати, могу посоветовать для строительства отличные, надежные метизы и крепежи по очень низким ценам. Вот сайт https://uniform-met.ru/ Советую.
не забудьте сделать огнезащитную обработку деревянных конструкций и биозащиту.
Аппарат ультразвуковой кавитации - подробнее об особенностях!
- Rottos
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 сен 2015, 18:42
- Откуда: Москва
-
Re: Из чего построить дом?
nickastapova писал(а):Можно из сип-панелей построить дом.
Согласна. Можно построить дом очень быстро и недорого. Вот тут гляньте проекты http://www.ivales.ru/proekty/doma/karkasnye/s-verandoj.
- Samantha
- Писатель
-
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
-
Re: Из чего построить дом?
Газосиликат с последующей отделкой снаружи по технологии "мокрого фасада".
Минусы - дорого. Плюсы - получите красивый действительно теплый дом, в котором летом прохладно без кондиционера, а зимой тепло почти без отопления.
-
Volosh92
- Читатель
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
-
Re: Из чего построить дом?
Я перевожу корма и бывает иногда и рассыпается и что бы не завелись грызуны я делаю дезинфекцию, а помогают мне в этом специалисты своего дела так как давно занимаются этим https://spb.ecobarrier.ru/dezinfektsiya-transporta дезинфекция транспорта 15 минут и весь автомобиль продезинфицирован.
- tereshe
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 окт 2020, 14:34
-
Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4