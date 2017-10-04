nazar123 » 04 окт 2017, 19:22

Строительство дома зачастую очень не легкое и ответственное дело, малейшие ошибки в расчетах могут стать решающими. Именно поэтому хотелось бы сперва проконсультироваться со специалистами, какой материал брать за основной в строительстве дома? И что вы вообще можете сказать за ЦСП плиты?

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