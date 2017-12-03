Симбиоза » 05 дек 2017, 10:19

Решайте сами, но мне кажется что стоит.

А вообще многие советую к выбору именно инфокрасный тип теплого пола. Вам думаю что стоит оценить отзывы и подобие такого выбора теплого пола вот здесь http://santehnika-tut.ru/teplye-poly/ , обращу внимание что по факту этот выбор вроде как один из лучших.