Теплый пол - стоит?

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Теплый пол - стоит?

Новое сообщение Лолита » 03 дек 2017, 16:53

Укладываю напольную плитку на кухню и в корридор, начиталась, что она ледяная зимой и нужен теплый пол. Насколько это оправдано, по-вашему? Особенно с учетом того, что дом на газе, поэтому ценник за электроэнергию почти 5 рублей кВт.


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Re: Теплый пол - стоит?

Новое сообщение Кристина » 03 дек 2017, 17:09

Нет, это вредно для здоровья. Как выяснили ученые-медики, теплый пол вызывает отток крови вниз, что приводит к варикозному расширению вен и обострению гинекологических заболеваний. Причем теплый пол вреден , даже если вы ходите по нему в тапочках или в кожаной обуви.
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Re: Теплый пол - стоит?

Новое сообщение Симбиоза » 05 дек 2017, 10:19

Решайте сами, но мне кажется что стоит.

А вообще многие советую к выбору именно инфокрасный тип теплого пола. Вам думаю что стоит оценить отзывы и подобие такого выбора теплого пола вот здесь http://santehnika-tut.ru/teplye-poly/, обращу внимание что по факту этот выбор вроде как один из лучших.

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Re: Теплый пол - стоит?

Новое сообщение AlexanderPopov » 14 янв 2018, 16:12

Теплый пол вреден? А холодный нет?
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Re: Теплый пол - стоит?

Новое сообщение Antoni » 21 янв 2018, 21:29

Я бы предложил постелить теплый пол и камин поставить. Тем более, что вот здесь https://kaminchi.ru/vulkan-dymoxody есть все необходимое для камина по низким ценам.
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Re: Теплый пол - стоит?

Новое сообщение Brunhild » 20 мар 2018, 08:49

Да, я бы посоветовал лучше утеплить дом дополнительно, т.к. правильно, пол будет ледяным. Поэтому есть куча вариантов, например, инфракрасные обогреватели, трубы пустить под плиткой или же конвекторы электрические. Все это вы сможете найти в интернет-магазине Агроум. Брали мы там электрический конвектор на дачу https://agroum.ru/catalog/elektricheski ... grevateli/ Греет как надо, вообще в восторге.
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Re: Теплый пол - стоит?

Новое сообщение nazar123 » 22 мар 2018, 11:02

Remoo , В последнее время очень часто слышу про отопление именно с помощью электроэнергии. Что скажете по этому поводу? Насколько это и вправду выгодно?
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Re: Теплый пол - стоит?

Новое сообщение Volosh92 » 05 сен 2018, 14:20

Я никогда сам не жил в доме с электрическим отоплением, но от знакомых знаю, что очень дорого. В любом случае - дороже, чем газ.
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Re: Теплый пол - стоит?

Новое сообщение KilianOnika1234 » 03 мар 2023, 10:34

Мы тоже сейчас вопрос с отоплением решаем, как мне кажется, это изначально при стройке думаю лучше всего продумать для того, чтобы в будущем абсолютно никаких проблем не было. Сейчас вот смотрю что купить твердое топливо https://drovnik.com.ua/ можно по очень выгодным ценам, быть может кто-то имеет опыт в данном вопросе, буду рада советам
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