Теплый пол - стоит?
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Теплый пол - стоит?
Укладываю напольную плитку на кухню и в корридор, начиталась, что она ледяная зимой и нужен теплый пол. Насколько это оправдано, по-вашему? Особенно с учетом того, что дом на газе, поэтому ценник за электроэнергию почти 5 рублей кВт.
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Лолита
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
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Re: Теплый пол - стоит?
Нет, это вредно для здоровья. Как выяснили ученые-медики, теплый пол вызывает отток крови вниз, что приводит к варикозному расширению вен и обострению гинекологических заболеваний. Причем теплый пол вреден , даже если вы ходите по нему в тапочках или в кожаной обуви.
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Кристина
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Теплый пол - стоит?
Решайте сами, но мне кажется что стоит.
А вообще многие советую к выбору именно инфокрасный тип теплого пола. Вам думаю что стоит оценить отзывы и подобие такого выбора теплого пола вот здесь http://santehnika-tut.ru/teplye-poly/, обращу внимание что по факту этот выбор вроде как один из лучших.
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Re: Теплый пол - стоит?
Теплый пол вреден? А холодный нет?
- AlexanderPopov
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 16:06
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Re: Теплый пол - стоит?
Я бы предложил постелить теплый пол и камин поставить. Тем более, что вот здесь https://kaminchi.ru/vulkan-dymoxody есть все необходимое для камина по низким ценам.
- Antoni
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 21 янв 2018, 21:23
- Откуда: Москва
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Re: Теплый пол - стоит?
Да, я бы посоветовал лучше утеплить дом дополнительно, т.к. правильно, пол будет ледяным. Поэтому есть куча вариантов, например, инфракрасные обогреватели, трубы пустить под плиткой или же конвекторы электрические. Все это вы сможете найти в интернет-магазине Агроум. Брали мы там электрический конвектор на дачу https://agroum.ru/catalog/elektricheski ... grevateli/ Греет как надо, вообще в восторге.
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Brunhild
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 16:41
- Откуда: Москва
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Re: Теплый пол - стоит?
Remoo , В последнее время очень часто слышу про отопление именно с помощью электроэнергии. Что скажете по этому поводу? Насколько это и вправду выгодно?
- nazar123
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: Теплый пол - стоит?
Я никогда сам не жил в доме с электрическим отоплением, но от знакомых знаю, что очень дорого. В любом случае - дороже, чем газ.
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Volosh92
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
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Re: Теплый пол - стоит?
Мы тоже сейчас вопрос с отоплением решаем, как мне кажется, это изначально при стройке думаю лучше всего продумать для того, чтобы в будущем абсолютно никаких проблем не было. Сейчас вот смотрю что купить твердое топливо https://drovnik.com.ua/ можно по очень выгодным ценам, быть может кто-то имеет опыт в данном вопросе, буду рада советам
- KilianOnika1234
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 14:43
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Сообщений: 9 • Страница 1 из 1
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