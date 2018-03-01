Фактурная штукатурка удовольствие не очень дешёвое в одной из тем был вопрос если её делать ротбантом а потом красить водоэмульсионкой в чём минусы и делал ли кто нибудь так
Фактурная штукатурка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Фактурная штукатурка
Где то этот вопрос уже поднимался но никак не могу найти тему.
-
Кристина
- Писатель
-
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
-
Re: Фактурная штукатурка
Должного эстетического эффекта не достигнуть. Ротбанд намного пористее. Внешний вид - дешевка. А сейчас есть и отечественные, относительно не дорогие (подороже Ротбанда, но дешевле чем импорт).
-
Симбиоза
- Читатель
-
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
-
Re: Фактурная штукатурка
Тоже думаю к лету затеять ремонт и планирую использовать декор при помощи фактурной штукатурки.
О всех плюсах и минусах такого декора не могу судить, но факт что смотрится такое настенное покрытие достаточно красиво и оригинально. Ну а вообще с предложением по поводу такого вида штукатурки вы можете ознакомится вот здесь https://lakikraski.by/dekorativnye-pokr ... htukaturki, обратите внимание что выбор там представлен достаточно приличный.
-
Анастасия33
- Читатель
-
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
-
Re: Фактурная штукатурка
первое о венецианской штукатурке узнали из одной статьи https://vd.net.ua/veneczianskaya-shtuka ... eniya.html и здесь рассказывали именно о том как в Киеве компания Премьер декор занимается нанесением декоративных венецианских штукатурок и насколько этот материал более практичен и намного красивее, чем все другие, например обои или просто окрашенные стены, и действительно оно получилось. в реальности даже красивее чем мы видели на картинках и теперь радуемся что брали именно это убранство
-
Cawka
- Читатель
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 20 июл 2022, 16:00
- Откуда: Киев
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Tbot и гости: 14