Фактурная штукатурка

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Фактурная штукатурка

Новое сообщение Кристина » 01 мар 2018, 17:14

Где то этот вопрос уже поднимался но никак не могу найти тему.

Фактурная штукатурка удовольствие не очень дешёвое в одной из тем был вопрос если её делать ротбантом а потом красить водоэмульсионкой в чём минусы и делал ли кто нибудь так



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Re: Фактурная штукатурка

Новое сообщение Симбиоза » 01 мар 2018, 17:35

Должного эстетического эффекта не достигнуть. Ротбанд намного пористее. Внешний вид - дешевка. А сейчас есть и отечественные, относительно не дорогие (подороже Ротбанда, но дешевле чем импорт).
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Re: Фактурная штукатурка

Новое сообщение Анастасия33 » 01 мар 2018, 19:48

Тоже думаю к лету затеять ремонт и планирую использовать декор при помощи фактурной штукатурки.

О всех плюсах и минусах такого декора не могу судить, но факт что смотрится такое настенное покрытие достаточно красиво и оригинально. Ну а вообще с предложением по поводу такого вида штукатурки вы можете ознакомится вот здесь https://lakikraski.by/dekorativnye-pokr ... htukaturki, обратите внимание что выбор там представлен достаточно приличный.

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Re: Фактурная штукатурка

Новое сообщение Cawka » 31 мар 2024, 02:08

первое о венецианской штукатурке узнали из одной статьи https://vd.net.ua/veneczianskaya-shtuka ... eniya.html и здесь рассказывали именно о том как в Киеве компания Премьер декор занимается нанесением декоративных венецианских штукатурок и насколько этот материал более практичен и намного красивее, чем все другие, например обои или просто окрашенные стены, и действительно оно получилось. в реальности даже красивее чем мы видели на картинках и теперь радуемся что брали именно это убранство
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