Цена дешевого натурального газона

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Цена дешевого натурального газона

Новое сообщение JassKy » 06 мар 2018, 21:44

Нужны дешевые, именно самые дешевые, предложения на натуральный газон.

И мне вот хочется для себя уточнить информацию о том где же предложения искать, может расскажите о том где подобие таковых мне искать?



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JassKy
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Re: Цена дешевого натурального газона

Новое сообщение Харизма » 10 мар 2018, 20:58

Сейчас модно говорить не дешевый а бюджетный :)

Ну а вот по поводу выбора, тут могу сказать что в Москве полным полно предложении. Собственно говоря, одно из таковых выгодных предложении именно вот здесь http://eko-gazon.ru/ вы найдете. Обращу внимание что об этой фирме можно отзывы в интернете почитать, думаю они вам и расскажут о том почему эту фирму в своем сегменте считают одной из лучших.

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Re: Цена дешевого натурального газона

Новое сообщение deggion » 29 мар 2018, 16:08

Ну за таким газоном придется чаще ухаживать, т.к. он будет быстро засыхать, если не поливать. Чтобы вообще облегчить себе работу, то можно на газоне сделать автоматический полив. Более подробно об этом можно найти информацию на trubamaster.ru.
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Re: Цена дешевого натурального газона

Новое сообщение Amigos » 23 фев 2022, 16:21

А мне надо купить для полива на участке нормальные насадки и соединения для шланг
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