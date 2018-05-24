Твердотопливный котел своими руками

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Твердотопливный котел своими руками

Новое сообщение nazar123 » 24 май 2018, 18:18

Очень интересная тема, для того чтобы построить такой котел своими руками и подключить к системе отопления всего дома, посетите нашу статью на портале Remoo.ru , там есть четкая инструкция по всем необходимым этапам!


nazar123
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Сообщения: 58
Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: Твердотопливный котел своими руками

Новое сообщение Skymall » 05 дек 2021, 02:20

Здравствуйте, а что вы будете использовать как топливо для такого котла уже решили? Если нет то могу подсказать отличный бюджетный вариант, советую древесную щепу. Вот проверенный сайт через который ее можно купить оптом https://shepa-optom.ru/
Skymall
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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