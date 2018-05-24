Твердотопливный котел своими руками
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Твердотопливный котел своими руками
Очень интересная тема, для того чтобы построить такой котел своими руками и подключить к системе отопления всего дома, посетите нашу статью на портале Remoo.ru , там есть четкая инструкция по всем необходимым этапам!
- nazar123
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:29
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Re: Твердотопливный котел своими руками
Здравствуйте, а что вы будете использовать как топливо для такого котла уже решили? Если нет то могу подсказать отличный бюджетный вариант, советую древесную щепу. Вот проверенный сайт через который ее можно купить оптом https://shepa-optom.ru/
- Skymall
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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