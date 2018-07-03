Выбор окон для квартиры

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Выбор окон для квартиры

Новое сообщение Габриция » 03 июл 2018, 21:15

Нужно новые окна для квартиры выбрать, на замену деревянным старым.

Помогите советом, какие окна лучше всего купить, нужны адекватные советы по теме выбора.



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Re: Выбор окон для квартиры

Новое сообщение Кармен » 04 июл 2018, 16:57

Габриция писал(а):Нужно новые окна для квартиры выбрать, на замену деревянным старым.

Помогите советом, какие окна лучше всего купить, нужны адекватные советы по теме выбора.

Мы дубовые заказывали, в два уровня.

Окна отличные, будут на много лучше пластиковых, оцените это самое предложение.

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Re: Выбор окон для квартиры

Новое сообщение JardY » 05 июл 2018, 08:26

Оцените предложения от Московского Завода Светопрозрачных Конструкции.

Именно там мы заказывали окна, и качество у них просто великолепное, это честно, и это без преувеличении...ну а беря во внимание что цена от производителя, выгода просто на лицо.

Здесь http://mzokna.ru/ вы можете оценить само предложение, это сайт производителя.

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Re: Выбор окон для квартиры

Новое сообщение Volosh92 » 06 сен 2018, 14:27

Все зависит от кошелька покупателя. По моему мнению лучшее металлопластиковые окна -это пятекамерный профиль, хотя уже есть и 6 и 7 камер. Но как правило все ставят трехкамерные, потому что дешевле. Во-вторых, фурнитура- это механизм закрывания , открывания окна. Я всегда предпочитал- ROTO. Ну и конечно двухкамерный стеклопакет.
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Re: Выбор окон для квартиры

Новое сообщение ymka » 06 мар 2019, 19:38

Могу посоветовать, где можно заказать очень хороши окна для остекления, это сервис https://www.okna-vinchelli.ru ,здесь продается отличный товар по вменяемой цене.

Всем рекомендую тут его заказать.

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Re: Выбор окон для квартиры

Новое сообщение otello34 » 30 апр 2019, 19:11

За остеклением квартиры обращались в Сателс - http://vladimir.satels-okna.ru/services ... e-kvartir/ Мастера все быстро и качественно сделали, оставили гарантию. Мы довольны.
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Re: Выбор окон для квартиры

Новое сообщение Мустик » 23 авг 2019, 22:07

Меняли старые деревянные окна на пластиковые в компании Сателс http://ryazan.satels-okna.ru/. Все профессионально сделали, достаточно быстро и по деньгам адекватно.
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