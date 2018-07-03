Помогите советом, какие окна лучше всего купить, нужны адекватные советы по теме выбора.
Выбор окон для квартиры
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Выбор окон для квартиры
Нужно новые окна для квартиры выбрать, на замену деревянным старым.
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Габриция
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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Re: Выбор окон для квартиры
Габриция писал(а):Нужно новые окна для квартиры выбрать, на замену деревянным старым.
Помогите советом, какие окна лучше всего купить, нужны адекватные советы по теме выбора.
Мы дубовые заказывали, в два уровня.
Окна отличные, будут на много лучше пластиковых, оцените это самое предложение.
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Кармен
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
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Re: Выбор окон для квартиры
Оцените предложения от Московского Завода Светопрозрачных Конструкции.
Именно там мы заказывали окна, и качество у них просто великолепное, это честно, и это без преувеличении...ну а беря во внимание что цена от производителя, выгода просто на лицо.
Здесь http://mzokna.ru/ вы можете оценить само предложение, это сайт производителя.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: Выбор окон для квартиры
Все зависит от кошелька покупателя. По моему мнению лучшее металлопластиковые окна -это пятекамерный профиль, хотя уже есть и 6 и 7 камер. Но как правило все ставят трехкамерные, потому что дешевле. Во-вторых, фурнитура- это механизм закрывания , открывания окна. Я всегда предпочитал- ROTO. Ну и конечно двухкамерный стеклопакет.
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Volosh92
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
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Re: Выбор окон для квартиры
Могу посоветовать, где можно заказать очень хороши окна для остекления, это сервис https://www.okna-vinchelli.ru ,здесь продается отличный товар по вменяемой цене.
Всем рекомендую тут его заказать.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Выбор окон для квартиры
За остеклением квартиры обращались в Сателс - http://vladimir.satels-okna.ru/services ... e-kvartir/ Мастера все быстро и качественно сделали, оставили гарантию. Мы довольны.
- otello34
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 апр 2019, 19:09
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Re: Выбор окон для квартиры
Меняли старые деревянные окна на пластиковые в компании Сателс http://ryazan.satels-okna.ru/. Все профессионально сделали, достаточно быстро и по деньгам адекватно.
- Мустик
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 22:02
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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