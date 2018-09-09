Собственно, интересует вопрос покупки, помогите советом, где у нас в городе сделать свой идеальный выбор своего идеального предложения.
Покупка кровельных материалов
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Покупка кровельных материалов
Помогите с вопросом покупки кровельных материалов.
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Дарки
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 01:22
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Re: Покупка кровельных материалов
Какой тип бюджета вас интересует: бюджетный, средний или даже дорогой вариант?
К слову, оценка предложении в ваших руках...смотрите предложения на строй магазинах вроде Петровича.
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Бравия
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 21 авг 2018, 15:56
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Re: Покупка кровельных материалов
Мы в ГК Партнер покупали.
Там и предложение отличное, да и цена выгодная...загляните http://gkpartner.com сами и убедитесь.
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Сабрина
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Покупка кровельных материалов
Дарки писал(а):Помогите с вопросом покупки кровельных материалов.
Собственно, интересует вопрос покупки, помогите советом, где у нас в городе сделать свой идеальный выбор своего идеального предложения.
Для начала напишите, в каком городе вы живете?
- Luft
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 мар 2018, 22:43
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Re: Покупка кровельных материалов
Дарки писал(а):Помогите с вопросом покупки кровельных материалов.
Собственно, интересует вопрос покупки, помогите советом, где у нас в городе сделать свой идеальный выбор своего идеального предложения.
Для начала напишите, в каком городе вы живете?
- Luft
- Читатель
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 мар 2018, 22:43
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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