Покупка кровельных материалов

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Покупка кровельных материалов

Новое сообщение Дарки » 09 сен 2018, 08:45

Помогите с вопросом покупки кровельных материалов.

Собственно, интересует вопрос покупки, помогите советом, где у нас в городе сделать свой идеальный выбор своего идеального предложения.



Аватара пользователя
Дарки
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 фев 2018, 01:22
Вернуться к началу

Re: Покупка кровельных материалов

Новое сообщение Бравия » 09 сен 2018, 12:58

Какой тип бюджета вас интересует: бюджетный, средний или даже дорогой вариант?

К слову, оценка предложении в ваших руках...смотрите предложения на строй магазинах вроде Петровича.

Аватара пользователя
Бравия
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 15:56
Вернуться к началу

Re: Покупка кровельных материалов

Новое сообщение Сабрина » 10 сен 2018, 07:09

Мы в ГК Партнер покупали.

Там и предложение отличное, да и цена выгодная...загляните http://gkpartner.com сами и убедитесь.

Аватара пользователя
Сабрина
Писатель
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
Вернуться к началу

Re: Покупка кровельных материалов

Новое сообщение Luft » 04 окт 2020, 15:15

Дарки писал(а):Помогите с вопросом покупки кровельных материалов.

Собственно, интересует вопрос покупки, помогите советом, где у нас в городе сделать свой идеальный выбор своего идеального предложения.

Для начала напишите, в каком городе вы живете?

Luft
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 22:43
Вернуться к началу

Re: Покупка кровельных материалов

Новое сообщение Luft » 04 окт 2020, 15:15

Дарки писал(а):Помогите с вопросом покупки кровельных материалов.

Собственно, интересует вопрос покупки, помогите советом, где у нас в городе сделать свой идеальный выбор своего идеального предложения.

Для начала напишите, в каком городе вы живете?

Luft
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 22:43
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group