Планирую взять двушку ближе к центру города, да вот все агентства имеют скудную базу, а денег хотят много.
Купить квартиру. Где?
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Купить квартиру. Где?
Где мне найти порядочные агентства по продаже и сдаче квартир?
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sprosst
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 02:18
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Re: Купить квартиру. Где?
А зачем вам связываться с агенствами? Сейчас в интернете много сайтов на которых собственники сами выставляют свои предложения напрямую. К примеру посмотрите варианты вот тут https://mesto.ua/ по Украине. Если понравившееся жилье окажется вам не по карману, то продолжайте работать и откладывать деньги))
- Arma
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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Re: Купить квартиру. Где?
То что вы предложили очень плохой сайт, ужасный просто и не для людей уж точно.
Я вот нашел https://www.048.ua/estate там есть из чего выбрать. Мне предложили несколько отличных вариантов. Поеду завтра их посмотрю.
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sprosst
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 02:18
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Re: Купить квартиру. Где?
А я бы вложил лучше деньги в недвижимость, где-нибудь в Европе. Самая лучшая инвестиция.
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Купить квартиру. Где?
Та ну прямо таки
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Купить квартиру. Где?
Когда мы покупали квартиру, то обошлись без всяких агентств недвижимости, сами смотрели объявления о новостройках на этом портале https://ama.ru/msk/novaya-moskva/tao и сэкономили на комиссии агенту.
- Jimin
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 16:23
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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