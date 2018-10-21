Купить квартиру. Где?

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Купить квартиру. Где?

Новое сообщение sprosst » 21 окт 2018, 23:43

Где мне найти порядочные агентства по продаже и сдаче квартир?

Планирую взять двушку ближе к центру города, да вот все агентства имеют скудную базу, а денег хотят много.



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Re: Купить квартиру. Где?

Новое сообщение Arma » 25 окт 2018, 03:15

А зачем вам связываться с агенствами? Сейчас в интернете много сайтов на которых собственники сами выставляют свои предложения напрямую. К примеру посмотрите варианты вот тут https://mesto.ua/ по Украине. Если понравившееся жилье окажется вам не по карману, то продолжайте работать и откладывать деньги))
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Re: Купить квартиру. Где?

Новое сообщение sprosst » 26 окт 2018, 13:55

То что вы предложили очень плохой сайт, ужасный просто и не для людей уж точно.

Я вот нашел https://www.048.ua/estate там есть из чего выбрать. Мне предложили несколько отличных вариантов. Поеду завтра их посмотрю.

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Re: Купить квартиру. Где?

Новое сообщение Lechuy » 23 ноя 2018, 10:31

А я бы вложил лучше деньги в недвижимость, где-нибудь в Европе. Самая лучшая инвестиция.
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Re: Купить квартиру. Где?

Новое сообщение LVS » 06 июн 2019, 00:03

Та ну прямо таки
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Re: Купить квартиру. Где?

Новое сообщение Jimin » 20 авг 2019, 10:06

Когда мы покупали квартиру, то обошлись без всяких агентств недвижимости, сами смотрели объявления о новостройках на этом портале https://ama.ru/msk/novaya-moskva/tao и сэкономили на комиссии агенту.
Jimin
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