sprosst » 26 окт 2018, 13:55

То что вы предложили очень плохой сайт, ужасный просто и не для людей уж точно.

Я вот нашел https://www.048.ua/estate там есть из чего выбрать. Мне предложили несколько отличных вариантов. Поеду завтра их посмотрю.