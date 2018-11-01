Решил привести свою квартиру в Гомеле в порядок. Кто сможет там натяжные потолки сделать?
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Решил привести свою квартиру в Гомеле в порядок. Кто сможет там натяжные потолки сделать?
Решил привести свою квартиру в Гомеле в порядок. Кто сможет там натяжные потолки сделать?
- wenow
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: Решил привести свою квартиру в Гомеле в порядок. Кто сможет там натяжные потолки сделать?
Мне буквально месяц назад натяжные потолки делали сотрудники вот этой фирмы http://gomel.potolki-natjazhnye.by/ . Могу сказать, что качество работ превзошло все мои ожидания. Особенно, учитывая, насколько мало с меня денег потребовали за них.
- brostov
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Решил привести свою квартиру в Гомеле в порядок. Кто сможет там натяжные потолки сделать?
pinsk.potolki-natjazhnye.by
Мы занимаемся натяжными потолками 4 года, и достигли в этом совершенства. Наш проект это налаженный процесс, который объединяет производство, консультацию и квалифицированный монтаж.
- shoopdawoop
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 окт 2021, 12:41
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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