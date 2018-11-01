Решил привести свою квартиру в Гомеле в порядок. Кто сможет там натяжные потолки сделать?

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Решил привести свою квартиру в Гомеле в порядок. Кто сможет там натяжные потолки сделать?

Новое сообщение wenow » 01 ноя 2018, 14:53

Решил привести свою квартиру в Гомеле в порядок. Кто сможет там натяжные потолки сделать?


wenow
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Сообщения: 52
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: Решил привести свою квартиру в Гомеле в порядок. Кто сможет там натяжные потолки сделать?

Новое сообщение brostov » 01 ноя 2018, 22:02

Мне буквально месяц назад натяжные потолки делали сотрудники вот этой фирмы http://gomel.potolki-natjazhnye.by/ . Могу сказать, что качество работ превзошло все мои ожидания. Особенно, учитывая, насколько мало с меня денег потребовали за них.
brostov
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Re: Решил привести свою квартиру в Гомеле в порядок. Кто сможет там натяжные потолки сделать?

Новое сообщение shoopdawoop » 20 окт 2021, 12:42

pinsk.potolki-natjazhnye.by

Мы занимаемся натяжными потолками 4 года, и достигли в этом совершенства. Наш проект это налаженный процесс, который объединяет производство, консультацию и квалифицированный монтаж.

shoopdawoop
 
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