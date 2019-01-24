Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?

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Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?

Новое сообщение brostov » 24 янв 2019, 18:18

Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?


brostov
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Re: Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?

Новое сообщение kerch » 25 янв 2019, 12:32

Знаете, климатическое оборудование сейчас много, где продаётся. Несмотря на это, я бы советовал Вам его здесь покупать https://spb.buranrussia.ru/ . Тогда Вы точно получите товар высочайшего качества, и по вполне приемлемой цене - проверено на собственном опыте.
kerch
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Re: Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?

Новое сообщение LVS » 22 июл 2019, 14:33

Ну и как качественные там кондиционеры?
LVS
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Re: Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?

Новое сообщение glebushka » 22 июл 2019, 17:08

Я поупал тошибу
glebushka
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Re: Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?

Новое сообщение Prokl » 23 июл 2019, 00:14

Найди оборудование, потом найди монтажников, потом договорись об установке и так далее, неизвестно как выполнят они эту работу, я вот заказал установку кондиционера себе в офис в этой компании https://engineering1.ru и походу узнал что у них две услуги дешевле заказаывать, точнее чем больше услуг тем дешевле выходит, заказал им еще видеодомофон установить и натяжной потолок
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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