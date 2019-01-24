Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?
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Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?
Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?
- brostov
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?
Знаете, климатическое оборудование сейчас много, где продаётся. Несмотря на это, я бы советовал Вам его здесь покупать https://spb.buranrussia.ru/ . Тогда Вы точно получите товар высочайшего качества, и по вполне приемлемой цене - проверено на собственном опыте.
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?
Ну и как качественные там кондиционеры?
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Интересует климатическое оборудование. Где в Санкт-Петербурге его можно купить?
Найди оборудование, потом найди монтажников, потом договорись об установке и так далее, неизвестно как выполнят они эту работу, я вот заказал установку кондиционера себе в офис в этой компании https://engineering1.ru и походу узнал что у них две услуги дешевле заказаывать, точнее чем больше услуг тем дешевле выходит, заказал им еще видеодомофон установить и натяжной потолок
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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