Плитка для ванной
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Re: Плитка для ванной
Вы можете найти качественную и достойную плитку в этом магазине, я сама постоянно заказываю у них, то себе, то маме, теперь свекрови выбирали https://www.keramogranit.ru/brands/vitra/
- ivvi
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Re: Плитка для ванной
Ну а какую конкретно плитку заказывали себе там? А то смотрю и ничего совсем не могу выбрать .
- mandarinka
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
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Re: Плитка для ванной
Хорошую плитку найти не так уж и просто как кажется. В итоге тут https://mart-stone.ru/catalog/slanets/ заказал плитку из сланца. Мне она понравилась больше всего и в ванной выглядит достаточно интересно
- tiristor
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
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Re: Плитка для ванной
В интернет-магазине АрдоСтудио посмотрите каталог. У них большой выбор, практически все есть в наличии на складах, или под заказ, но придется подождать. Я так выбрала вот такую https://www.studioardo.ru/brands/kamen/ ... t-van-gog/ Мне очень нравится, смотрится шикарно, в уходе не нуждается.
- natad820
- Писатель
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- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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