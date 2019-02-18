Плитка для ванной

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Re: Плитка для ванной

Новое сообщение ivvi » 18 фев 2019, 18:35

Вы можете найти качественную и достойную плитку в этом магазине, я сама постоянно заказываю у них, то себе, то маме, теперь свекрови выбирали https://www.keramogranit.ru/brands/vitra/


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Re: Плитка для ванной

Новое сообщение mandarinka » 20 апр 2019, 19:00

Ну а какую конкретно плитку заказывали себе там? А то смотрю и ничего совсем не могу выбрать .
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Re: Плитка для ванной

Новое сообщение tiristor » 20 апр 2019, 20:45

Хорошую плитку найти не так уж и просто как кажется. В итоге тут https://mart-stone.ru/catalog/slanets/ заказал плитку из сланца. Мне она понравилась больше всего и в ванной выглядит достаточно интересно
tiristor
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Re: Плитка для ванной

Новое сообщение natad820 » 06 июл 2023, 23:58

В интернет-магазине АрдоСтудио посмотрите каталог. У них большой выбор, практически все есть в наличии на складах, или под заказ, но придется подождать. Я так выбрала вот такую https://www.studioardo.ru/brands/kamen/ ... t-van-gog/ Мне очень нравится, смотрится шикарно, в уходе не нуждается.
natad820
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