Хочу купить квартиру в Киеве
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Хочу купить квартиру в Киеве
Планирую взять двушку ближе к центру Киева, да вот все агентства имеют скудную базу, а денег хотят много... Кто в теме посоветуйте варианты, плиз)
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Хочу купить квартиру в Киеве
Мы в прошлом году купили себе трешку недалеко от метро (нашли через сайт https://mesto.ua/sale/ проверенных объявлений) и нам не много, правда работаем дома. После однокомнатной хрущевки с диваном, это такое наслаждение иметь спальню! Так здорово, когда болеешь или не хочешь спать иметь возможность перейти в другую комнату посмотреть видео не мешая партнеру. И еще такой момент, мы тоже сначала двушку хотели, но посмотрев на реальные предложения, оказалось, что проще купить трешку с приемлемым ремонтом, чем убитую двушку и делать там ремонт - деньги одинаковые, конечно если речь не о новостройке.
- Arma
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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Re: Хочу купить квартиру в Киеве
Круто иметь свое жилье. В любое время можно воспользоваться услугами девочки по вызову высокая молодая проститутка на метро Войковская Москва Прекрасная красивая девушка, сексуальная и темпераментная! Всегда готова предложить минет, анальный секс и много страсти, чтобы Вы получили удовольствие!
- gelado
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 29 июн 2019, 17:32
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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