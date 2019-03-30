Хочу купить квартиру в Киеве

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Хочу купить квартиру в Киеве

Новое сообщение Lechuy » 30 мар 2019, 14:19

Планирую взять двушку ближе к центру Киева, да вот все агентства имеют скудную базу, а денег хотят много... Кто в теме посоветуйте варианты, плиз)


Lechuy
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Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Хочу купить квартиру в Киеве

Новое сообщение Arma » 31 мар 2019, 07:39

Мы в прошлом году купили себе трешку недалеко от метро (нашли через сайт https://mesto.ua/sale/ проверенных объявлений) и нам не много, правда работаем дома. После однокомнатной хрущевки с диваном, это такое наслаждение иметь спальню! Так здорово, когда болеешь или не хочешь спать иметь возможность перейти в другую комнату посмотреть видео не мешая партнеру. И еще такой момент, мы тоже сначала двушку хотели, но посмотрев на реальные предложения, оказалось, что проще купить трешку с приемлемым ремонтом, чем убитую двушку и делать там ремонт - деньги одинаковые, конечно если речь не о новостройке.
Arma
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Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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Re: Хочу купить квартиру в Киеве

Новое сообщение gelado » 10 авг 2019, 18:08

Круто иметь свое жилье. В любое время можно воспользоваться услугами девочки по вызову высокая молодая проститутка на метро Войковская Москва Прекрасная красивая девушка, сексуальная и темпераментная! Всегда готова предложить минет, анальный секс и много страсти, чтобы Вы получили удовольствие!
gelado
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Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 июн 2019, 17:32
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