входные двери

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входные двери

Новое сообщение Карабас » 19 май 2019, 15:04

На даче хочу поставить новые входные двери, как думайте из какого материала лучше покупать?


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: входные двери

Новое сообщение ВиллиВОнка » 20 май 2019, 10:27

ну как из какого материала, лучше вот всего делать из какого нибудь металла
ВиллиВОнка
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Сообщения: 55
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: входные двери

Новое сообщение Dima » 21 май 2019, 10:12

У меня вот очень долго не было ремонта на даче и вот мы с женой наконец то решились его провести. Ремонт уже почти завершен осталось новую входную дверь купить, мы вот остановились на дверях Гардиан, у них самое лучшее соотношение цена-качество. входные двери гардиан дмитровская - советую вам туда обратится
Dima
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: входные двери

Новое сообщение LVS » 11 июн 2019, 14:27

Как тебе такой вот каталог большой по входным стальным дверям https://metdveri.com мне кажется интересные там варианты есть как бы, особенно мне понравились Модель 8, Модель 9 и 12, дизайн у них интересный, я сейчас выбираю между этими дверями, жене больше нравится Модель 10 конечно
LVS
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Сообщения: 84
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: входные двери

Новое сообщение burbon » 13 июн 2019, 14:48

Я в коттедже ставил деревянные двери
burbon
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Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: входные двери

Новое сообщение Prokl » 13 июн 2019, 15:06

Карабас писал(а):На даче хочу поставить новые входные двери, как думайте из какого материала лучше покупать?

Я нашел где купить стальные двери от производителя причем это добротные недорогие двери, не чепуха какая-то https://doors-metall.ru вот выбираем прямо сейчас, я выбрал и заказал уже

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: входные двери

Новое сообщение Zimon » 12 июл 2019, 20:59

сейчас огромный выбор дверей
Zimon
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 20:56
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Re: входные двери

Новое сообщение djum » 17 июл 2019, 11:01

burbon писал(а):Я в коттедже ставил деревянные двери

А я на даче наоборот железные поставил.

Причем сварил сам (ну с кумом), сам поставил, все сам сделал.

Мануал и чертежи взял на https://krrot.net, вышло отлично, причем намного качественнее, чем покупные, так как листы сам выбирал и покупал.

Изображение

djum
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
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