djum » 17 июл 2019, 11:01

burbon писал(а): Я в коттедже ставил деревянные двери

А я на даче наоборот железные поставил.

Причем сварил сам (ну с кумом), сам поставил, все сам сделал.

Мануал и чертежи взял на https://krrot.net, вышло отлично, причем намного качественнее, чем покупные, так как листы сам выбирал и покупал.