входные двери
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
входные двери
На даче хочу поставить новые входные двери, как думайте из какого материала лучше покупать?
- Карабас
- Писатель
-
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
-
Re: входные двери
ну как из какого материала, лучше вот всего делать из какого нибудь металла
- ВиллиВОнка
- Писатель
-
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
-
Re: входные двери
У меня вот очень долго не было ремонта на даче и вот мы с женой наконец то решились его провести. Ремонт уже почти завершен осталось новую входную дверь купить, мы вот остановились на дверях Гардиан, у них самое лучшее соотношение цена-качество. входные двери гардиан дмитровская - советую вам туда обратится
- Dima
- Читатель
-
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
-
Re: входные двери
Как тебе такой вот каталог большой по входным стальным дверям https://metdveri.com мне кажется интересные там варианты есть как бы, особенно мне понравились Модель 8, Модель 9 и 12, дизайн у них интересный, я сейчас выбираю между этими дверями, жене больше нравится Модель 10 конечно
- LVS
- Писатель
-
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
-
Re: входные двери
Я в коттедже ставил деревянные двери
- burbon
- Писатель
-
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
-
Re: входные двери
Карабас писал(а):На даче хочу поставить новые входные двери, как думайте из какого материала лучше покупать?
Я нашел где купить стальные двери от производителя причем это добротные недорогие двери, не чепуха какая-то https://doors-metall.ru вот выбираем прямо сейчас, я выбрал и заказал уже
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
-
Re: входные двери
сейчас огромный выбор дверей
- Zimon
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 июл 2019, 20:56
-
Re: входные двери
burbon писал(а):Я в коттедже ставил деревянные двери
А я на даче наоборот железные поставил.
Причем сварил сам (ну с кумом), сам поставил, все сам сделал.
Мануал и чертежи взял на https://krrot.net, вышло отлично, причем намного качественнее, чем покупные, так как листы сам выбирал и покупал.
- djum
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
-
Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10