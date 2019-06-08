Обоев выбор

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Обоев выбор

Новое сообщение LVS » 08 июн 2019, 17:26

Какие обои лучше всего будут смотреться в гостиной? Дело в том что мы там не только сеьей собираемся иногда приходится и приглашать деловых партнеров для переговоров, поэтому обои хочется какие-то нейтральные но в тоже время солидные


LVS
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Сообщения: 94
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Re: Обоев выбор

Новое сообщение burbon » 09 июн 2019, 10:25

Нормальные обои еще поискать надо, хотя вот серьезно почему не декоративная штукатурка? 8-)
burbon
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Re: Обоев выбор

Новое сообщение Prokl » 09 июн 2019, 15:59

LVS писал(а):Какие обои лучше всего будут смотреться в гостиной? Дело в том что мы там не только сеьей собираемся иногда приходится и приглашать деловых партнеров для переговоров, поэтому обои хочется какие-то нейтральные но в тоже время солидные

Выберите обо такие, чтобы не контрастировали с обстановкой предполагаемой, чтобы успокаивающе действовали приглушенные тона скажем так, нужно обои качественные брать на http://atik.su/ я других вариантов даже не знаю

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Re: Обоев выбор

Новое сообщение glebushka » 12 авг 2019, 19:59

Понятно стиль должен быть уютно-деловой
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Re: Обоев выбор

Новое сообщение Smidt » 12 авг 2019, 20:24

LVS писал(а):Какие обои лучше всего будут смотреться в гостиной? Дело в том что мы там не только сеьей собираемся иногда приходится и приглашать деловых партнеров для переговоров, поэтому обои хочется какие-то нейтральные но в тоже время солидные

Раз так, то мне кажется лучше всего будет пригласить ребят с этой фирмы которая занимается профессиональными ремонтами https://remontfin.ru и пускай они скажут свое слово на этот счет, они может быть предложат вам сделать в гостиной натяжные потолки и фактурной декоративной штукатуркой отделать стены

Smidt
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