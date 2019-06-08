Smidt » 12 авг 2019, 20:24

LVS писал(а): Какие обои лучше всего будут смотреться в гостиной? Дело в том что мы там не только сеьей собираемся иногда приходится и приглашать деловых партнеров для переговоров, поэтому обои хочется какие-то нейтральные но в тоже время солидные

Раз так, то мне кажется лучше всего будет пригласить ребят с этой фирмы которая занимается профессиональными ремонтами https://remontfin.ru и пускай они скажут свое слово на этот счет, они может быть предложат вам сделать в гостиной натяжные потолки и фактурной декоративной штукатуркой отделать стены