Обоев выбор
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Обоев выбор
Какие обои лучше всего будут смотреться в гостиной? Дело в том что мы там не только сеьей собираемся иногда приходится и приглашать деловых партнеров для переговоров, поэтому обои хочется какие-то нейтральные но в тоже время солидные
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Обоев выбор
Нормальные обои еще поискать надо, хотя вот серьезно почему не декоративная штукатурка?
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Обоев выбор
LVS писал(а):Какие обои лучше всего будут смотреться в гостиной? Дело в том что мы там не только сеьей собираемся иногда приходится и приглашать деловых партнеров для переговоров, поэтому обои хочется какие-то нейтральные но в тоже время солидные
Выберите обо такие, чтобы не контрастировали с обстановкой предполагаемой, чтобы успокаивающе действовали приглушенные тона скажем так, нужно обои качественные брать на http://atik.su/ я других вариантов даже не знаю
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Обоев выбор
Понятно стиль должен быть уютно-деловой
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Обоев выбор
LVS писал(а):Какие обои лучше всего будут смотреться в гостиной? Дело в том что мы там не только сеьей собираемся иногда приходится и приглашать деловых партнеров для переговоров, поэтому обои хочется какие-то нейтральные но в тоже время солидные
Раз так, то мне кажется лучше всего будет пригласить ребят с этой фирмы которая занимается профессиональными ремонтами https://remontfin.ru и пускай они скажут свое слово на этот счет, они может быть предложат вам сделать в гостиной натяжные потолки и фактурной декоративной штукатуркой отделать стены
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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