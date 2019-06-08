Tatuuaniyamewa » 30 авг 2020, 18:43

У меня была сетка-рабица. Хоть и оцинкована, н овсе равно через 7 лет пришлось тоже менять - просто сгнила с земли.

Поставила обычный оцинкованный профлист, который еще и закрывает от лишних соседских глаз мой частный дачный участок + когда купила печку-бочку для сжигания мусора, то соседи начали то ли завидовать, то ли просто надоедать, что им якобы мешает дым от нее.

Труба высокая, и дым от сжигателя мусора вообще идет в другую сторону.

Просто бабские разборки.