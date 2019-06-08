Забор

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Забор

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 22:54

Добрый день, хочу поставить забор вокруг моей дачи, так как его там никогда не было и не комфортно себя ощущаю, такое ощущение, что ты находишься на ладони, если вы знаете к кому можно обратится по этому поводу сообщите.


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Re: Забор

Новое сообщение vivary » 08 июн 2019, 22:54

Конечно, лучше поставить забор, но сейчас там полно воров, которые просто ищут такие незащищенные дома.
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Re: Забор

Новое сообщение Вармолей » 08 июн 2019, 22:55

Доброе утро, мой брат недавно поставил забор в своем доме, и он очень красивый, я спросил его, где он заказал, он сказал мне, что он едва нашел этот сайт здесь http://ska-master.by есть большой выбор Из качественных заборов они очень хорошие, цены адекватные, доставка присутствует, ребята приятные, поэтому я считаю, что это неплохой вариант для меня.

https://www.roofos.ru/zabor/svarnoy/

https://www.roofos.ru/zabor/svarnoy/

https://www.roofos.ru/zabor/svarnoy/

https://www.roofos.ru/zabor/svarnoy/

https://www.roofos.ru/zabor/svarnoy/

https://www.roofos.ru/zabor/svarnoy/

Последний раз редактировалось Вармолей 11 июн 2019, 18:53, всего редактировалось 2 раз(а).
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Re: Забор

Новое сообщение Prokl » 11 июн 2019, 10:24

Рабица приходит в негодность лет за пять проржавев, а вот 3Д заборы это то что нужно, тут закажи себе https://www.roofos.ru/zabor/svarnoy/ и отличный забор вокруг дачи получится и недорогой что важно очень
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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Re: Забор

Новое сообщение Tatuuaniyamewa » 30 авг 2020, 18:43

У меня была сетка-рабица. Хоть и оцинкована, н овсе равно через 7 лет пришлось тоже менять - просто сгнила с земли.

Поставила обычный оцинкованный профлист, который еще и закрывает от лишних соседских глаз мой частный дачный участок + когда купила печку-бочку для сжигания мусора, то соседи начали то ли завидовать, то ли просто надоедать, что им якобы мешает дым от нее.

Труба высокая, и дым от сжигателя мусора вообще идет в другую сторону.

Просто бабские разборки.

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