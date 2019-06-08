Болгарка
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Болгарка
Привет, хочу отцу вот подарить болгарку на день рождение, подскажите где можно купить болгарку недорого?
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Болгарка
думаю что если болгарка действителньо нужна вашему отцу, то да покуйпайте смело ее
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Болгарка
по моему мнению это достаточно таки не нехороший подарок, он понадобится в хозяйстве, я бы еше естественно шуруповерт разглядывал как подарок, вообщем советую для вас обратится в магазин https://makitools.com.ua Здесь есть к слову болгарка, сможете ее приобрести
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Болгарка
Прекрасный и нужный подарок
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Болгарка
Лучше набор инструментов купить, это поценнее мне кажется будет https://moyinstrument.su вот на выбирайте, есть различные, в разную стоимость но но всегда нужные вещи для ремонта, строительства и обслуживания скажем так.
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Болгарка
не дорого, лучше тогда не покупать
- Zimon
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 июл 2019, 20:56
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Re: Болгарка
ymka писал(а):думаю что если болгарка действителньо нужна вашему отцу, то да покуйпайте смело ее
Та сейчас магазинов полно... И обычных, и инет...
Тут больше вопрос стоит не где покупать, а что покупать...
Моделей ведь на рынке полно, а выбрать толковую не так уж и просто.
Так что перед покупкой советовал бы вам вон отзывы и сравнения по этому инструменту на https://krrot.net.
Там довольно толково расписано.
- djum
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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