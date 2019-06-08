Болгарка

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Болгарка

Новое сообщение vivary » 08 июн 2019, 23:13

Привет, хочу отцу вот подарить болгарку на день рождение, подскажите где можно купить болгарку недорого?


vivary
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Сообщения: 35
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Re: Болгарка

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 23:13

думаю что если болгарка действителньо нужна вашему отцу, то да покуйпайте смело ее
ymka
Писатель
 
Сообщения: 86
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Re: Болгарка

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 21:42

по моему мнению это достаточно таки не нехороший подарок, он понадобится в хозяйстве, я бы еше естественно шуруповерт разглядывал как подарок, вообщем советую для вас обратится в магазин https://makitools.com.ua Здесь есть к слову болгарка, сможете ее приобрести
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Болгарка

Новое сообщение LVS » 11 июн 2019, 14:25

Прекрасный и нужный подарок :D
LVS
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Сообщения: 84
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Болгарка

Новое сообщение Prokl » 11 июн 2019, 14:50

Лучше набор инструментов купить, это поценнее мне кажется будет https://moyinstrument.su вот на выбирайте, есть различные, в разную стоимость но но всегда нужные вещи для ремонта, строительства и обслуживания скажем так.
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Болгарка

Новое сообщение Zimon » 12 июл 2019, 20:59

не дорого, лучше тогда не покупать
Zimon
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Зарегистрирован: 12 июл 2019, 20:56
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Re: Болгарка

Новое сообщение djum » 18 июл 2019, 12:27

ymka писал(а):думаю что если болгарка действителньо нужна вашему отцу, то да покуйпайте смело ее

Та сейчас магазинов полно... И обычных, и инет...

Тут больше вопрос стоит не где покупать, а что покупать...

Моделей ведь на рынке полно, а выбрать толковую не так уж и просто.

Так что перед покупкой советовал бы вам вон отзывы и сравнения по этому инструменту на https://krrot.net.

Там довольно толково расписано.

djum
Читатель
 
Сообщения: 10
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