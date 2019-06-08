djum » 18 июл 2019, 12:27

ymka писал(а): думаю что если болгарка действителньо нужна вашему отцу, то да покуйпайте смело ее

Та сейчас магазинов полно... И обычных, и инет...

Тут больше вопрос стоит не где покупать, а что покупать...

Моделей ведь на рынке полно, а выбрать толковую не так уж и просто.

Так что перед покупкой советовал бы вам вон отзывы и сравнения по этому инструменту на https://krrot.net.

Там довольно толково расписано.