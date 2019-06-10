Фасад коммерческого здания
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Фасад коммерческого здания
Какие материалы можете подсказать для отделки фасада офисного здания, что вообще сейчас ходовое такое есть?
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Фасад коммерческого здания
Фасад лучше делать стеклянными панелями, это интересно всегда получается
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Фасад коммерческого здания
Prokl писал(а):Какие материалы можете подсказать для отделки фасада офисного здания, что вообще сейчас ходовое такое есть?
Идеальное мне кажется решение это выполнить фасад здания из панелей на основе стеклобетона, у нас как-то культура его использования не самая лучшая, но в развитых странах это стройматериал номер 1 ввиду своих универсальных особенностей, вам рекомендую почитать о стеклобетоне http://steklobeton.ru
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Фасад коммерческого здания
ну как по мне, то стекло уже не в тренде
- Zimon
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 июл 2019, 20:56
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Re: Фасад коммерческого здания
А как вам декоративная штукатурка в качестве материала отделки фасада? Мне кажется неплохо такие фасады потом смотрятся, а фирма в которой можете заказать такой фасад тоже есть проверенная между делом уже https://teplo-facad.ru они же при необходимости проведут и работы по утеплению
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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