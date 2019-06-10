LVS » 11 июн 2019, 13:36

Prokl писал(а): Какие материалы можете подсказать для отделки фасада офисного здания, что вообще сейчас ходовое такое есть?

Идеальное мне кажется решение это выполнить фасад здания из панелей на основе стеклобетона, у нас как-то культура его использования не самая лучшая, но в развитых странах это стройматериал номер 1 ввиду своих универсальных особенностей, вам рекомендую почитать о стеклобетоне http://steklobeton.ru