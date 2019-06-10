Фасад коммерческого здания

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Фасад коммерческого здания

Новое сообщение Prokl » 10 июн 2019, 16:35

Какие материалы можете подсказать для отделки фасада офисного здания, что вообще сейчас ходовое такое есть?


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Re: Фасад коммерческого здания

Новое сообщение burbon » 11 июн 2019, 00:57

Фасад лучше делать стеклянными панелями, это интересно всегда получается 8-)
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Re: Фасад коммерческого здания

Новое сообщение LVS » 11 июн 2019, 13:36

Prokl писал(а):Какие материалы можете подсказать для отделки фасада офисного здания, что вообще сейчас ходовое такое есть?

Идеальное мне кажется решение это выполнить фасад здания из панелей на основе стеклобетона, у нас как-то культура его использования не самая лучшая, но в развитых странах это стройматериал номер 1 ввиду своих универсальных особенностей, вам рекомендую почитать о стеклобетоне http://steklobeton.ru

LVS
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Re: Фасад коммерческого здания

Новое сообщение Zimon » 12 июл 2019, 20:58

ну как по мне, то стекло уже не в тренде
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Re: Фасад коммерческого здания

Новое сообщение Smidt » 16 июл 2019, 22:45

А как вам декоративная штукатурка в качестве материала отделки фасада? Мне кажется неплохо такие фасады потом смотрятся, а фирма в которой можете заказать такой фасад тоже есть проверенная между делом уже https://teplo-facad.ru они же при необходимости проведут и работы по утеплению
Smidt
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