LVS » 11 июн 2019, 11:41

Prokl писал(а): Какие есть материалы для строительных работ, на которые стоит обратить особое внимание?

Про стеклобетон слышать тебе приходилось? Короче говоря вот держи сайт посвященный можно сказать этому универсальному и хорошему строительному материалу http://steklobeton.ru из плит на его основе делают даже фасады