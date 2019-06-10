Стройматериалы

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Стройматериалы

Новое сообщение Prokl » 10 июн 2019, 16:36

Какие есть материалы для строительных работ, на которые стоит обратить особое внимание?


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Re: Стройматериалы

Новое сообщение LVS » 11 июн 2019, 11:41

Prokl писал(а):Какие есть материалы для строительных работ, на которые стоит обратить особое внимание?

Про стеклобетон слышать тебе приходилось? Короче говоря вот держи сайт посвященный можно сказать этому универсальному и хорошему строительному материалу http://steklobeton.ru из плит на его основе делают даже фасады

LVS
Фанат
 
Сообщения: 111
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Re: Стройматериалы

Новое сообщение Weelka » 29 июн 2019, 11:48

У меня вопрос по поводу такелажа при перевозке строительных материалов. Какие крюки https://metizprice.com.ua/takelazh/talrep-kryuk-kolco/ подойдут для закрепления бетонных блоков в грузовике?
Weelka
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Re: Стройматериалы

Новое сообщение momik » 12 июл 2019, 15:42

Ребят, а кто-то из вас в гидравлике разбирается? есть вопрос
momik
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Re: Стройматериалы

Новое сообщение fever » 12 июл 2019, 15:42

momik писал(а):Ребят, а кто-то из вас в гидравлике разбирается? есть вопрос

немного да а что вас интересует?

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fever
 
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Re: Стройматериалы

Новое сообщение momik » 12 июл 2019, 15:43

fever писал(а):
momik писал(а):Ребят, а кто-то из вас в гидравлике разбирается? есть вопрос

немного да а что вас интересует?

интересует, где лучше всего закупить гидродроссели.

momik
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Сообщения: 6
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Re: Стройматериалы

Новое сообщение Zimon » 12 июл 2019, 21:00

Гидродроссели надо только заказывать, в свободной продаже вы их вряд ли найдете, так что смотрите сами. Я лично заказывал их вот тут https://npo-eksprom.ru/product/gidravli ... odrosseli/, и в принципе никаких проблем не возникало, все стабильно работает, главное не повредить их во время установки, у нас пара человек умудрились как-то их сломать! Доставка тоже быстрая, и цена немного ниже, чем у других компаний.
Zimon
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Сообщения: 5
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Re: Стройматериалы

Новое сообщение SlaviKR » 05 май 2020, 11:44

Выбирать стоит качественные материалы. А особое внимание все таки стоит обратить на такие железобетонные плиты перекрытия, которые действительно надежные, благодаря чему в дальнейшем не будет проблем.
SlaviKR
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