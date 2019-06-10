Стройматериалы
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Стройматериалы
Какие есть материалы для строительных работ, на которые стоит обратить особое внимание?
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Стройматериалы
Prokl писал(а):Какие есть материалы для строительных работ, на которые стоит обратить особое внимание?
Про стеклобетон слышать тебе приходилось? Короче говоря вот держи сайт посвященный можно сказать этому универсальному и хорошему строительному материалу http://steklobeton.ru из плит на его основе делают даже фасады
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Стройматериалы
У меня вопрос по поводу такелажа при перевозке строительных материалов. Какие крюки https://metizprice.com.ua/takelazh/talrep-kryuk-kolco/ подойдут для закрепления бетонных блоков в грузовике?
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Re: Стройматериалы
Ребят, а кто-то из вас в гидравлике разбирается? есть вопрос
- momik
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 01 июл 2018, 21:25
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Re: Стройматериалы
momik писал(а):Ребят, а кто-то из вас в гидравлике разбирается? есть вопрос
немного да а что вас интересует?
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fever
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 ноя 2018, 13:24
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Re: Стройматериалы
fever писал(а):momik писал(а):Ребят, а кто-то из вас в гидравлике разбирается? есть вопрос
немного да а что вас интересует?
интересует, где лучше всего закупить гидродроссели.
- momik
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 01 июл 2018, 21:25
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Re: Стройматериалы
Гидродроссели надо только заказывать, в свободной продаже вы их вряд ли найдете, так что смотрите сами. Я лично заказывал их вот тут https://npo-eksprom.ru/product/gidravli ... odrosseli/, и в принципе никаких проблем не возникало, все стабильно работает, главное не повредить их во время установки, у нас пара человек умудрились как-то их сломать! Доставка тоже быстрая, и цена немного ниже, чем у других компаний.
- Zimon
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 июл 2019, 20:56
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Re: Стройматериалы
Выбирать стоит качественные материалы. А особое внимание все таки стоит обратить на такие железобетонные плиты перекрытия, которые действительно надежные, благодаря чему в дальнейшем не будет проблем.
- SlaviKR
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 04 окт 2019, 09:29
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Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
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