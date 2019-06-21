Сколько квадратов

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Сколько квадратов

Новое сообщение LVS » 21 июн 2019, 19:43

Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение


LVS
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Re: Сколько квадратов

Новое сообщение Prokl » 23 июн 2019, 16:14

LVS писал(а):Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение

Вы можете посмотреть офисы на https://officemaps.ru там главное чтобы месторасположение было офисного здания приемлемым для вашего бизнеса это раз, второе - офис подходил в плане того что он был теплым ведь вы и зимой работать будете, чтобы охрана желательно была

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Prokl
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Re: Сколько квадратов

Новое сообщение glebushka » 17 июл 2019, 18:46

LVS писал(а):Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение

Размеры рабочего рпостранства важны но тут такой нюанс есть, что можно даже небольшое место грамотно спроектировав превратить в комфортный офис, например есть возможность зонирования пространства с помощью стеклянных перегородок, такие перегородки в Софосе с монтажом заказать можно http://sofos.ru

glebushka
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Re: Сколько квадратов

Новое сообщение MavriN » 30 май 2021, 13:50

нужно всё внимательно считать
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Re: Сколько квадратов

Новое сообщение MavriN » 30 май 2021, 13:51

вот так сразу сложно посчитать
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Re: Сколько квадратов

Новое сообщение MavriN » 30 май 2021, 13:51

и сделать правильные выводы
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Re: Сколько квадратов

Новое сообщение MavriN » 30 май 2021, 13:52

согласны ребята
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