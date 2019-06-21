Сколько квадратов
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Сколько квадратов
Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Сколько квадратов
LVS писал(а):Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение
Вы можете посмотреть офисы на https://officemaps.ru там главное чтобы месторасположение было офисного здания приемлемым для вашего бизнеса это раз, второе - офис подходил в плане того что он был теплым ведь вы и зимой работать будете, чтобы охрана желательно была
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Сколько квадратов
LVS писал(а):Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение
Размеры рабочего рпостранства важны но тут такой нюанс есть, что можно даже небольшое место грамотно спроектировав превратить в комфортный офис, например есть возможность зонирования пространства с помощью стеклянных перегородок, такие перегородки в Софосе с монтажом заказать можно http://sofos.ru
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Сколько квадратов
нужно всё внимательно считать
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MavriN
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 16:08
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Re: Сколько квадратов
вот так сразу сложно посчитать
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MavriN
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 16:08
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Re: Сколько квадратов
и сделать правильные выводы
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MavriN
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 16:08
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Re: Сколько квадратов
согласны ребята
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MavriN
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 16:08
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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