Prokl » 23 июн 2019, 16:14

LVS писал(а): Сколько квадратов должен быть офис для 12 сотрудников персонала нашей фирмы чтобы все удобно было и не мешало их рабочему процессу? Я сейчас должен прикинуть и найти подходящее помещение

Вы можете посмотреть офисы на https://officemaps.ru там главное чтобы месторасположение было офисного здания приемлемым для вашего бизнеса это раз, второе - офис подходил в плане того что он был теплым ведь вы и зимой работать будете, чтобы охрана желательно была