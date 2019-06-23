Спецодежда

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Спецодежда

Новое сообщение LVS » 23 июн 2019, 22:30

Из какого материала должна быть летняя сецодежда чтобы наши рабочие могли комфортно себя чувствовать. Специфика предприятия - машиностроительная отрасль если это важно


LVS
Писатель
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
Вернуться к началу

Re: Спецодежда

Новое сообщение burbon » 24 июн 2019, 03:29

LVS писал(а):Из какого материала должна быть летняя сецодежда чтобы наши рабочие могли комфортно себя чувствовать. Специфика предприятия - машиностроительная отрасль если это важно

ХБ наверное материал должен быть, легкий, приятный к телу, стирка его не сложная

burbon
Писатель
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
Вернуться к началу

Re: Спецодежда

Новое сообщение Prokl » 24 июн 2019, 09:00

LVS писал(а):Из какого материала должна быть летняя сецодежда чтобы наши рабочие могли комфортно себя чувствовать. Специфика предприятия - машиностроительная отрасль если это важно

Вас лучше проконсультируют на этот счет менеджеры самого крупного поставщика спецодежды, спецобуви и средств защиты для рук, компании Винтрейдинг http://www.vantrading.ru они у нас на фабрике обеспечивают всем указанным персонал, и делают это хорошо ни сроков не нарушают по поставке ни уловий соглашения

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
Вернуться к началу

Re: Спецодежда

Новое сообщение Smidt » 20 июл 2019, 23:06

Мне кажется что летняя спецодежда может быть из разного материала который является дышащим
Smidt
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
Вернуться к началу

Re: Спецодежда

Новое сообщение glebushka » 20 июл 2019, 23:37

LVS писал(а):Из какого материала должна быть летняя сецодежда чтобы наши рабочие могли комфортно себя чувствовать. Специфика предприятия - машиностроительная отрасль если это важно

Чтобы дополнить экипировку ваших рабочих посмотрите еще и подходящие рабочие перчатки для них вот тут вот https://workingstyle.ru/ это будет хороший товар, от хорошего и надежного поставщика, который работает со своими клиентами на выгодных условиях

glebushka
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group