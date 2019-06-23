Спецодежда
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Спецодежда
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Спецодежда
LVS писал(а):Из какого материала должна быть летняя сецодежда чтобы наши рабочие могли комфортно себя чувствовать. Специфика предприятия - машиностроительная отрасль если это важно
ХБ наверное материал должен быть, легкий, приятный к телу, стирка его не сложная
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Спецодежда
LVS писал(а):Из какого материала должна быть летняя сецодежда чтобы наши рабочие могли комфортно себя чувствовать. Специфика предприятия - машиностроительная отрасль если это важно
Вас лучше проконсультируют на этот счет менеджеры самого крупного поставщика спецодежды, спецобуви и средств защиты для рук, компании Винтрейдинг http://www.vantrading.ru они у нас на фабрике обеспечивают всем указанным персонал, и делают это хорошо ни сроков не нарушают по поставке ни уловий соглашения
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Спецодежда
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Re: Спецодежда
LVS писал(а):Из какого материала должна быть летняя сецодежда чтобы наши рабочие могли комфортно себя чувствовать. Специфика предприятия - машиностроительная отрасль если это важно
Чтобы дополнить экипировку ваших рабочих посмотрите еще и подходящие рабочие перчатки для них вот тут вот https://workingstyle.ru/ это будет хороший товар, от хорошего и надежного поставщика, который работает со своими клиентами на выгодных условиях
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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