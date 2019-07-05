где можно перегородки в офис заказать стеклянные
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где можно перегородки в офис заказать стеклянные
Всем привет, где можно перегородки в офис заказать стеклянные? Хочу именно стеклянные сделать
- Oinar
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные
есть специальные компании которые занимаются этим, просто посмотрите варианты в интернете
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные
Здравствуйте, думаю что вам нужен будет какой то крупный именно магазин, к примеру вот могу посоветовать - https://steklo17.ru Я сам там покупал стеклянные перегородки, но только для душа, цены приемлимые и качество хорошее
- Marris
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 июл 2019, 19:34
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные
Ну что заказали?
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные
Склянi перегородки лофт https://glassdesign.com.ua/ua/stekljann ... odki-loft/ такі перегородки мають вигляд зварних конструкцій з металопрофілю (сталевого або алюмінієвого), заповнених усередині панелями зі скла. Класичні перегородки лофт виконуються в чорному кольорі, але зараз можна зустріти і моделі з профілем, пофарбованим в інші тони (по системі RAL). Для фарбування каркасів використовують спеціальні порошкові фарби, стійкі до дії вологи та інших факторів середовища. Іноді каркас обклеюють плівкою ПВХ, що імітує дерев'яну поверхню. Такий варіант підійде для кімнати, оформленої в стилі кантрі.
- guti1000
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 21 авг 2022, 13:36
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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