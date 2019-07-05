где можно перегородки в офис заказать стеклянные

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где можно перегородки в офис заказать стеклянные

Новое сообщение Oinar » 05 июл 2019, 23:40

Всем привет, где можно перегородки в офис заказать стеклянные? Хочу именно стеклянные сделать


Oinar
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные

Новое сообщение Карабас » 06 июл 2019, 11:57

есть специальные компании которые занимаются этим, просто посмотрите варианты в интернете
Карабас
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Сообщения: 57
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные

Новое сообщение Marris » 06 июл 2019, 19:36

Здравствуйте, думаю что вам нужен будет какой то крупный именно магазин, к примеру вот могу посоветовать - https://steklo17.ru Я сам там покупал стеклянные перегородки, но только для душа, цены приемлимые и качество хорошее
Marris
 
Сообщения: 2
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные

Новое сообщение LVS » 17 июл 2019, 16:31

Ну что заказали?
LVS
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Сообщения: 109
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные

Новое сообщение guti1000 » 20 окт 2022, 13:21

Склянi перегородки лофт https://glassdesign.com.ua/ua/stekljann ... odki-loft/ такі перегородки мають вигляд зварних конструкцій з металопрофілю (сталевого або алюмінієвого), заповнених усередині панелями зі скла. Класичні перегородки лофт виконуються в чорному кольорі, але зараз можна зустріти і моделі з профілем, пофарбованим в інші тони (по системі RAL). Для фарбування каркасів використовують спеціальні порошкові фарби, стійкі до дії вологи та інших факторів середовища. Іноді каркас обклеюють плівкою ПВХ, що імітує дерев'яну поверхню. Такий варіант підійде для кімнати, оформленої в стилі кантрі.
guti1000
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