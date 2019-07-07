Автоматические ворота

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Автоматические ворота

Новое сообщение ТониСтарк » 07 июл 2019, 19:03

Где лучше заказать под ключ автоматические ворота.


ТониСтарк
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Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Автоматические ворота

Новое сообщение ЛюдмилаМарк » 07 июл 2019, 21:02

Сейчас на просторах интернета есть много организаций,которые занимаются этим видом работ.
ЛюдмилаМарк
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Автоматические ворота

Новое сообщение olya.bazhenova.77@list.ru » 08 июл 2019, 10:45

У нас например на даче стоят ворота уже достаточно давно и даже не один сезон . Устанавливали нам их ребята этой компании номер телефона которой +74012934411. У них качественный материал сравнительно не дорогой.
olya.bazhenova.77@list.ru
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Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: Автоматические ворота

Новое сообщение Weelka » 31 июл 2020, 08:46

А какая автоматика у вас стоит? Нам понравилась автоматика Roger R30/803 своей ценой, но хотелось бы знать, достаточно ли это надежная модель.
Weelka
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Сообщения: 28
Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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