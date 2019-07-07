Автоматические ворота
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Автоматические ворота
Где лучше заказать под ключ автоматические ворота.
- ТониСтарк
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Автоматические ворота
Сейчас на просторах интернета есть много организаций,которые занимаются этим видом работ.
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Автоматические ворота
У нас например на даче стоят ворота уже достаточно давно и даже не один сезон . Устанавливали нам их ребята этой компании номер телефона которой +74012934411. У них качественный материал сравнительно не дорогой.
- olya.bazhenova.77@list.ru
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: Автоматические ворота
А какая автоматика у вас стоит? Нам понравилась автоматика Roger R30/803 своей ценой, но хотелось бы знать, достаточно ли это надежная модель.
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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