Бурение Артезианских скважин
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Бурение Артезианских скважин
Бурение Артезианских скважин кто занимается.
- ТониСтарк
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Бурение Артезианских скважин
мы обращались в компанию Ижисток,сделали все качество и быстро мы довольны.
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Бурение Артезианских скважин
Лучше всего для такого типа работ подойдет горизонтальный насос. Какой именно вам подойдет, нужно уже самому выбирать среди этих http://burinzhstroy.ru Рекомендую также проконсультироваться с профессионалами.
- olya.bazhenova.77@list.ru
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: Бурение Артезианских скважин
Ну вот и нашли и мне помогли
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Бурение Артезианских скважин
У сестры на участке бурили скважину и делали воду в прошлую пятницу, как я понял эта компания занималась данными вопросами https://abm-rt.ru/burenie-skvazhin-na-vodu/ сестра довольна, да и точно знаю абы к кому попало она не обратилась бы никогда, видимо кто-то из ее коллег или друзей был в числе клиентов той же компании
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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