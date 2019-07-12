Бурение Артезианских скважин

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Бурение Артезианских скважин

Новое сообщение ТониСтарк » 12 июл 2019, 11:35

Бурение Артезианских скважин кто занимается.


ТониСтарк
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Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Бурение Артезианских скважин

Новое сообщение ЛюдмилаМарк » 12 июл 2019, 15:44

мы обращались в компанию Ижисток,сделали все качество и быстро мы довольны.
ЛюдмилаМарк
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Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Бурение Артезианских скважин

Новое сообщение olya.bazhenova.77@list.ru » 12 июл 2019, 19:10

Лучше всего для такого типа работ подойдет горизонтальный насос. Какой именно вам подойдет, нужно уже самому выбирать среди этих http://burinzhstroy.ru Рекомендую также проконсультироваться с профессионалами.
olya.bazhenova.77@list.ru
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Сообщения: 18
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Re: Бурение Артезианских скважин

Новое сообщение glebushka » 27 июл 2019, 22:18

Ну вот и нашли и мне помогли
glebushka
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Сообщения: 17
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Re: Бурение Артезианских скважин

Новое сообщение Smidt » 27 июл 2019, 22:40

У сестры на участке бурили скважину и делали воду в прошлую пятницу, как я понял эта компания занималась данными вопросами https://abm-rt.ru/burenie-skvazhin-na-vodu/ сестра довольна, да и точно знаю абы к кому попало она не обратилась бы никогда, видимо кто-то из ее коллег или друзей был в числе клиентов той же компании
Smidt
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