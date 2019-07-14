Террасная

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Террасная

Новое сообщение glebushka » 14 июл 2019, 23:59

Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную


glebushka
Писатель
 
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Террасная

Новое сообщение LVS » 15 июл 2019, 02:04

glebushka писал(а):Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную

Я не разбираюсь в террасной доске и вообще я не ее фанат, есть ПВХ плитка которая неплохо себя показала

LVS
Фанат
 
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Террасная

Новое сообщение Prokl » 15 июл 2019, 07:50

glebushka писал(а):Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную

Я бы на вашем месте ориентировался на покупку террасной доски из ДПК, самый что ни на есть надежный вариант, причем цена не слишком отличается от других материалов подобного плана, по поводу того в каком магазине заказывать так же могу подсказать https://www.terradeck.ru/terrasa_doma у них собственно я и покупал себе, мне для загородного домовладения нужно было

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Террасная

Новое сообщение Egor Smolin » 01 мар 2022, 12:17

За сколько сейчас получится купить террасную доску? Хочу знать, много ли денег готовить.
Egor Smolin
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Сообщения: 22
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
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Re: Террасная

Новое сообщение Виноградов Кирилл » 01 мар 2022, 13:32

Привет, это всё зависит от того, где будете покупать такой материал. Но я бы посоветовал обратиться в Woodplast у них можно выбрать и купить террасную доску https://wp-decking.ru/terrasnaya-doska/ Есть в наличии по вполне доступной стоимости и хорошего качества. Можете заглянуть туда, и наверняка подберёте какие-то варианты.
Виноградов Кирилл
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