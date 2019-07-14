Prokl » 15 июл 2019, 07:50

glebushka писал(а): Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную

Я бы на вашем месте ориентировался на покупку террасной доски из ДПК, самый что ни на есть надежный вариант, причем цена не слишком отличается от других материалов подобного плана, по поводу того в каком магазине заказывать так же могу подсказать https://www.terradeck.ru/terrasa_doma у них собственно я и покупал себе, мне для загородного домовладения нужно было