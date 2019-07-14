Террасная
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Террасная
Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Террасная
glebushka писал(а):Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную
Я не разбираюсь в террасной доске и вообще я не ее фанат, есть ПВХ плитка которая неплохо себя показала
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Террасная
glebushka писал(а):Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную
Я бы на вашем месте ориентировался на покупку террасной доски из ДПК, самый что ни на есть надежный вариант, причем цена не слишком отличается от других материалов подобного плана, по поводу того в каком магазине заказывать так же могу подсказать https://www.terradeck.ru/terrasa_doma у них собственно я и покупал себе, мне для загородного домовладения нужно было
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 179
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Террасная
За сколько сейчас получится купить террасную доску? Хочу знать, много ли денег готовить.
- Egor Smolin
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
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Re: Террасная
Привет, это всё зависит от того, где будете покупать такой материал. Но я бы посоветовал обратиться в Woodplast у них можно выбрать и купить террасную доску https://wp-decking.ru/terrasnaya-doska/ Есть в наличии по вполне доступной стоимости и хорошего качества. Можете заглянуть туда, и наверняка подберёте какие-то варианты.
- Виноградов Кирилл
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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