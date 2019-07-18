Пескобетон
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Пескобетон
Строить дом из пескобетона вообще можно или только перестенки из него допускается делать?
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Пескобетон
Дом из бумаги можно строить главное уметь это делать
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Пескобетон
LVS писал(а):Строить дом из пескобетона вообще можно или только перестенки из него допускается делать?
Мне керамзитобетон больше нравится, это более дешевый и надежный материал, можно его заказать на http://stroyteh-ural.ru/keramzitobeton с доставкой, керамзитобетон настолько универсален что его применяют как для возведения монолитных стен, так и для полов даже стяжки из него делают
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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