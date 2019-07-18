Prokl » 20 июл 2019, 09:20

LVS писал(а): Строить дом из пескобетона вообще можно или только перестенки из него допускается делать?

Мне керамзитобетон больше нравится, это более дешевый и надежный материал, можно его заказать на http://stroyteh-ural.ru/keramzitobeton с доставкой, керамзитобетон настолько универсален что его применяют как для возведения монолитных стен, так и для полов даже стяжки из него делают