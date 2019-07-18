Пескобетон

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Пескобетон

Новое сообщение LVS » 18 июл 2019, 11:03

Строить дом из пескобетона вообще можно или только перестенки из него допускается делать?


LVS
Писатель
 
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Re: Пескобетон

Новое сообщение burbon » 18 июл 2019, 21:03

Дом из бумаги можно строить главное уметь это делать
burbon
Писатель
 
Сообщения: 84
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Re: Пескобетон

Новое сообщение Prokl » 20 июл 2019, 09:20

LVS писал(а):Строить дом из пескобетона вообще можно или только перестенки из него допускается делать?

Мне керамзитобетон больше нравится, это более дешевый и надежный материал, можно его заказать на http://stroyteh-ural.ru/keramzitobeton с доставкой, керамзитобетон настолько универсален что его применяют как для возведения монолитных стен, так и для полов даже стяжки из него делают

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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