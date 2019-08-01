В Москве есть недорогое жилье?

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В Москве есть недорогое жилье?

Новое сообщение Kostara19 » 01 авг 2019, 08:38

Планирую сейчас продать свой дом в Подмосковье и переехать непосредственно в Москву в связи с новой работой. Но проблема вот в чем - не могу найти недорогую квартиру, хотя бы в пределах 3 млн. Снимать квартиру не хочу, так что этот вариант не рассматриваю. Что можете мне посоветовать?


Kostara19
 
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Re: В Москве есть недорогое жилье?

Новое сообщение Dimotrex » 01 авг 2019, 10:57

Вы какой район Москвы рассматриваете? Вообще, найти квартиру дешевле 3 миллионов очень-очень тяжело... Я бы даже сказал НЕРЕАЛЬНО. Разве что очень далеко от центра, например на Алтушке.
Dimotrex
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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