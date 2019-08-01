Kostara19 » 01 авг 2019, 08:38

Планирую сейчас продать свой дом в Подмосковье и переехать непосредственно в Москву в связи с новой работой. Но проблема вот в чем - не могу найти недорогую квартиру, хотя бы в пределах 3 млн. Снимать квартиру не хочу, так что этот вариант не рассматриваю. Что можете мне посоветовать?