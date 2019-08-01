Как благоустроить участок
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Как благоустроить участок
- Arletremi
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Как благоустроить участок
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Dalefu
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Как благоустроить участок
Dalefu писал(а):Можете просто нанять фирму, которая занимается ландшафтным дизайном - они вам сделают все что угодно, если нужно то даже водопад со скалами.
Выбрасывать деньги на подобный крутой дизайн можно только если их у вас уж очень много и некуда девать, но лично на мой взгляд, с подобной задачей можно справится и самому. А если своего воображения не хватает для этого, тогда можете заглянуть вот сюда: https://fermilon.ru/landshaftnyj-dizajn ... dache.html и почитать о том, как делается рабатка из многолетников, фото там тоже есть. Плюс, к этому можно добавить небольшой газончик и высадить по периметру какие-то вечнозеленые деревья.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Как благоустроить участок
- Arletremi
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Как благоустроить участок
Arletremi писал(а):Как это все делается, вроде, понятно, еще бы знать из чего его делать - где взять подходящие материалы?
Уж с чем-чем, а с материалами в наше время точно нет никаких проблем - к примеру, можете заглянуть на этот сайт: http://gkpartner.com/ и подобрать себе все необходимое для обустройства своего участка.
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Candori
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Как благоустроить участок
Arletremi писал(а):Кто может посоветовать, как лучше благоустроить участок возле своего дома, чтобы там было уютно, красиво и современно?
Та сейчас с этим вроде нет проблем. В сети куча сайтов есть на эту тематику. И по изайну ландшафтному, да и вообще там по материалам и прочему обустройству.
Мы вон на https://krrot.net/ обічно черпае идеи и вдохновение для частного дома.
Так что посмотрите, полистайте, найдете там почти все ответы на такие вопросы.
- djum
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 июн 2019, 09:50
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