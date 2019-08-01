djum » 28 окт 2019, 10:29

Arletremi писал(а): Кто может посоветовать, как лучше благоустроить участок возле своего дома, чтобы там было уютно, красиво и современно?

Та сейчас с этим вроде нет проблем. В сети куча сайтов есть на эту тематику. И по изайну ландшафтному, да и вообще там по материалам и прочему обустройству.

Мы вон на https://krrot.net/ обічно черпае идеи и вдохновение для частного дома.

Так что посмотрите, полистайте, найдете там почти все ответы на такие вопросы.