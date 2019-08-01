Как благоустроить участок

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Как благоустроить участок

Новое сообщение Arletremi » 01 авг 2019, 16:18

Кто может посоветовать, как лучше благоустроить участок возле своего дома, чтобы там было уютно, красиво и современно?


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Re: Как благоустроить участок

Новое сообщение Dalefu » 01 авг 2019, 21:23

Можете просто нанять фирму, которая занимается ландшафтным дизайном - они вам сделают все что угодно, если нужно то даже водопад со скалами.
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Re: Как благоустроить участок

Новое сообщение Xendrabi » 02 авг 2019, 12:35

Dalefu писал(а):Можете просто нанять фирму, которая занимается ландшафтным дизайном - они вам сделают все что угодно, если нужно то даже водопад со скалами.

Выбрасывать деньги на подобный крутой дизайн можно только если их у вас уж очень много и некуда девать, но лично на мой взгляд, с подобной задачей можно справится и самому. А если своего воображения не хватает для этого, тогда можете заглянуть вот сюда: https://fermilon.ru/landshaftnyj-dizajn ... dache.html и почитать о том, как делается рабатка из многолетников, фото там тоже есть. Плюс, к этому можно добавить небольшой газончик и высадить по периметру какие-то вечнозеленые деревья.

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Re: Как благоустроить участок

Новое сообщение Arletremi » 15 окт 2019, 10:39

Как это все делается, вроде, понятно, еще бы знать из чего его делать - где взять подходящие материалы?
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Re: Как благоустроить участок

Новое сообщение Candori » 15 окт 2019, 19:42

Arletremi писал(а):Как это все делается, вроде, понятно, еще бы знать из чего его делать - где взять подходящие материалы?

Уж с чем-чем, а с материалами в наше время точно нет никаких проблем - к примеру, можете заглянуть на этот сайт: http://gkpartner.com/ и подобрать себе все необходимое для обустройства своего участка.

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Re: Как благоустроить участок

Новое сообщение djum » 28 окт 2019, 10:29

Arletremi писал(а):Кто может посоветовать, как лучше благоустроить участок возле своего дома, чтобы там было уютно, красиво и современно?

Та сейчас с этим вроде нет проблем. В сети куча сайтов есть на эту тематику. И по изайну ландшафтному, да и вообще там по материалам и прочему обустройству.

Мы вон на https://krrot.net/ обічно черпае идеи и вдохновение для частного дома.

Так что посмотрите, полистайте, найдете там почти все ответы на такие вопросы.

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